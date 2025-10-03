Niña Pastori volverá a cantarle a la Navidad en Sevilla con un concierto en Fibes

Suscríbete a
La artista gaditana presentará su exitoso disco 'Feliz Navidad' el 28 de noviembre

NIña Pastori traerá su disco de villancicos de nuevo a Sevilla Manuel Gómez
Tras el éxito de 'Feliz Navidad', el disco con el que Niña Pastori cumplió el sueño de grabar un álbum dedicado a la época más mágica y festiva del año, y después de una gira que colgó el cartel de entradas agotadas en más de 20 conciertos, la artista anuncia que ampliará su recorrido y el próximo 28 de noviembre estará en Fibes Sevilla con su gira navideña 2025.

Este espectáculo es una experiencia única y navideña, con un repertorio exclusivo para celebrar estas fiestas tan especiales. La artista ofrecerá un formato único para la temporada, donde el público podrá vibrar con las canciones de su aclamado disco 'Feliz Navidad' y con todos los clásicos que definen estas fechas. Ya el año pasado los sevillanos pudieron dar cuenta de este trabajo tan especial para la gaditana, ganadora de seis Grammy Latinos.

Concierto de Niña Pastori en Sevilla

  • Dónde: Fibes Sevilla

  • Dirección: Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1, 41020 Sevilla

  • Cuándo: 28 de noviembre de 2025

  • Entradas: el martes 7 de octubre a las 10 horas en Fibestickets

Las entradas para este nuevo concierto de Niña Pastori en Sevilla estarán disponibles el martes 7 de octubre a las 10 horas en Fibestickets.

