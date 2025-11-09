Suscríbete a
Boulez cumple 100 años

Y durante muchos de ellos mantuvo una excelente relación con el cuarteto Diotima, especialmente en la composición del cuarteto que nos presentaba, hasta su muerte en 2016.

El cuarteto Diotima conmemora el centenario del nacimiento de Pierre Boulez
El cuarteto Diotima conmemora el centenario del nacimiento de Pierre Boulez

CARLOS TARÍN

Sevilla

MÚSICA DE CÁMARA

Quatuor Diotima

  • Programa: Obras de Boulez y Beethoven.
  • Intérpretes: Yun-Peng Zhao violin y Leo Marillier (violines), Franck Chevalier (viola), Alexis Descharmes (violonchelo).
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 08/11/2025.

Llegaron la primera vez al Teatro Central de Sevilla de la mano de Mauricio Sotelo con el cantaor onubense Arcángel en 2007; luego, el año pasado se presentaron con un programa integral Ligeti, mientras que en este recordaban el centenario ... del nacimiento de Pierre Boulez con las cinco primeras piezas de su 'Livre pour Quatuor' (I, II y IIIa, b y c), aunque no incluía el IV movimiento, en el que habían colaborado los miembros del cuarteto con el compositor y que finalmente Philippe Manoury completaría, haciendo frente a numerosas dificultades no especificadas del todo tras la muerte de Boulez.

