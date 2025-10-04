Natalia Millán y Elena Irureta juntas. ¿Qué más quieres?

En 2009, TVE emitió 'UCO: Unidad Central Operativa'. La serie, derivada de 'Desaparecida', no tuvo un buen pasar por la tele. La cancelaron, la mandaron a rtve.es (entonces no era play) y la recuperaron en la sobremesa de 2013. Prime Video la ... ha repescado. Entiendo que el reclamo de la UCO pueda atraer a alguien, pero no se van a encontrar con lo que sale en los periódicos, sino con investigaciones sobre niñas con asma a las que hay que encontrar o falsos suicidios. Nada de sobres con logo del PSOE y chistorras dentro.

Aunque sí van a encontrar a Sancho Gracia diciendo tacos a la altura de Juan Diego en 'Los hombres de Paco'. Una serie de hace tanto tiempo no capta el 'zeitgeist', el espíritu del tiempo, como hace Paul Thomas Anderson con 'Una batalla tras otra' (toda esa violencia política en Estados Unidos que ya adelantó 'The Good Fight').

En la misma plataforma hay un estreno, 'Romi', sobre una detective sorda que trabaja en Bilbao y cuya madre es inspectora de la Ertzaintza y aspirante a comisaria. La resolución de los casos de cada capítulo es parecida a muchas series que ya hemos visto con alguien muy perspicaz a la hora de analizar a la gente. Tiene más interés el arco narrativo sobre la extraña muerte del padre de Romi 25 años atrás y las nuevas investigaciones.

Y, sobre todo, tiene interés que la madre es Natalia Millán y la abuela, Elena Irureta, y cada escena con las dos (nuera y suegra) es un regalo. Romi (María Cerezuela), además, trabaja para Asier Etxeandía y te puedes encontrar con Mercedes Sampietro o Miguel Rellán. Si los actores (las actrices) son importantes en la muy entretenida 'Romi', también lo es su protagonista en 'Animal' (Netflix). Por primera vez Luis Zahera hace un protagonista (un coprotagonista). Y es comedia. Un rudo veterinario rural que tiene que trabajar en una boutique de mascotas. Con esa gente que llama peludos a los perros. Detrás, Víctor García León y Alea Media ('Entrevías'). Luis Zahera también hace reír.

Y una rareza en HBO, 'Mujeres con hombreras'. Miniserie en stop motion (muñequitos, aunque hay primeros planos de manos reales). Digo locura porque la cosa está entre una película de Almodóvar de los 90, una de Wes Anderson y una telenovela mexicana. Es la primera serie original en español de Adult Swim.

Creada por Gonzalo Cordova y producida por el estudio mexicano Cinema Fantasma, está ambientada en Quito. La protagonista es Marioneta Negocios, empresaria española que llega a Ecuador con la idea de transformar la percepción de los cuyes (cobayas) de alimento en mascota. Su rival es Doña Quispe, dueña de un imperio de carnicerías de cuy. Además, hay una torera. Pero lo que torea no son toros sino roedores, cuyes. Todo el disparate, todo lo absurdo, se siente real y cotidiano. Amor, familia, animalismo. Y desde luego, es lo más diferente que he visto en mucho tiempo. Quizá no apta para todos los públicos.