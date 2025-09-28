Sólo para adultos

Suscríbete a
En 'Pubertat', los 'castells' son la metáfora perfecta. Una base con adultos que crean un suelo firme y arriba los más jóvenes, que dependen de quienes los sostienen

Leticia Dolera: «El feminismo se ha pervertido»

Una imagen de la serie 'Pubertat'
Una imagen de la serie 'Pubertat' HBO
Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

El año pasado fue por 'Adolescencia', este año será por 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa, y por 'Pubertat' (HBO), la serie de Leticia Dolera. Ficciones que son tan de verdad que provocan (provocarán) conversaciones encendidas, miedos ... y la sensación de que te puede pasar. Las tres tienen que ver con adolescentes. En las tres los espectadores son adultos concernidos. Quiero decir que hay series de adolescentes que ven los adolescentes. No sé, 'Por trece razones', 'Élite', 'Euphoria', hasta 'Sensación de vivir' (aunque tuvieran 25 años interpretaban a chicos de instituto). Y hay series cuyo público objetivo son los adultos, aunque sus protagonistas sean jóvenes. Esta es una.

