Sólo para adultos

El año pasado fue por 'Adolescencia', este año será por 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa, y por 'Pubertat' (HBO), la serie de Leticia Dolera. Ficciones que son tan de verdad que provocan (provocarán) conversaciones encendidas, miedos ... y la sensación de que te puede pasar. Las tres tienen que ver con adolescentes. En las tres los espectadores son adultos concernidos. Quiero decir que hay series de adolescentes que ven los adolescentes. No sé, 'Por trece razones', 'Élite', 'Euphoria', hasta 'Sensación de vivir' (aunque tuvieran 25 años interpretaban a chicos de instituto). Y hay series cuyo público objetivo son los adultos, aunque sus protagonistas sean jóvenes. Esta es una.

Pero 'Pubertat' no es 'Adolescencia'. Leticia Dolera, creadora también de 'Vida perfecta', no quería dar a los adolescentes por perdidos. Va más allá (o más acá) de una excepción malvada. Directora y coautora del guion con Almudena Monzú, interpreta a Júlia, escritora, activista feminista y madre de Roger (13 años), que es acusado junto a un primo y un amigo de una agresión sexual en grupo a otra amiga íntima. Y ¿qué hace una feminista que proclama que hay que creer a las víctimas cuando su hijo es el acusado? ¿Cómo asumes que un ser querido es un agresor?. Pero no es ella la única adulta con problemas. La acción se desarrolla en una colla castellera, con más gente involucrada. Que a lo mejor no hay delito, pero el daño está hecho y remueve a todos.

Si hay algo que une a Alauda Ruiz de Azúa y a Leticia Dolera es el rigor y el trabajo de documentación detrás de sus historias. Dolera ha hablado con abogadas, jueces, mediadores, policías o profesionales en los departamentos de agresiones sexuales de los hospitales. Y si algo une a 'Adolescencia' con 'Pubertat' es ver la diferencia entre chicos y chicas y la falta de comunicación de padres e hijos (vale, lo normal de toda la vida, solo que los de ahora se creen más cercanos). También se parece la serie de Dolera a las películas de Carla Simón, al menos en ese acercamiento a la cultura, tradiciones y sociedad catalanas. Y en que vemos esas ficciones en versión original catalana (también está la opción del doblaje al español).

En 'Pubertat', los 'castells' son la metáfora perfecta. Una base con adultos que crean un suelo firme y arriba los más jóvenes, que dependen de quienes los sostienen. Y esa sociedad que forma la colla castellera se viene abajo con la agresión. También afecta el asunto de manera distinta según tu posición social. El primer capítulo, el único que hay disponible, plantea más dudas que certezas. Más estupefacción que rabia. Frente a unos actores consagrados (Dolera, Pep Munné o Vicky Peña), unos adolescentes en su primera actuación (bueno, está Carla Quílez, de 'La maternal') que dan una frescura poco común. Tras el primer capítulo quieres seguir. Con el primero de 'El refugio atómico' quería romper la tele.