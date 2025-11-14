Tenso cruce de declaraciones entre Karlos Arguiñano y Juan del Val a costa del Premio Planeta

Un inesperado 'enemigo' le ha salido a Juan del Val y lo tiene en casa. Y es que, si el escritor no tenía suficiente con las críticas recibidas desde diferentes sectores y medios, ahora un compañero de Atresmedia no ha dudado en soltar ante las ... cámaras todo un 'dardo' envenenado al colaborador de 'El Hormiguero' (Antena 3). Sí, Karlos Arguiñano, el chef de 'Cocina abierta', ha sido el autor del 'zasca' que nadie vio venir pero que ha tenido la inmediata respuesta del tertuliano, 'calentando' así el ambiente.

El origen de esta tensa situación tenía lugar en la presentación del libro de Karlos Arguiñano, 'Cocina para todos'. «Cualquier día me cae el Premio Planeta si seguimos así. En cuanto aprenda a escribir, empiezo», comentó con sorna el el presentador de 'Cocina abierta' que, evidentemente, con dicha afirmación, que aludía a Juan del Val, se ponía en el ojo del huracán.

Y es que, casi de inmediato en una entrevista en Radio Euskadi, Juan del Val era preguntado por la controvertida declaración del cocinero de Antena 3. «Con Arguiñano me llevo bien. Bueno, creía», comenzaba diciendo el escritor a los micrófonos. «No sé lo que dijo ayer, pero si dijo algo, estoy convencido de que no fue malintencionado. Estoy pero segurísimo», señalaba el colaborador de 'El Hormiguero' quitándole hierro al asunto. «Esto es muy importante el humor. El humor nos salva de todo. Yo me río de mí mismo, es una cosa que creo que hago moderadamente bien», apuntaba el autor de 'Vera, una historia de amor', mientras el entrevistador le indicaba que Gabriel Rufián también lo había mencionado en el Congreso. Un apunte sobre el que Juan del Val fue rotundo.

«Creo que con bastante menos humor. Eso también tiene que ver con la brillantez de cada uno. Arguiñano lo es mucho más, qué honor, ¿no?», señalaba entre risas el escritor. «No es la primera vez que aparece por ahí mi nombre, acepto absolutamente las críticas de quien ha leído la novela... El odio sí que no lo concibo, las críticas sí, naturalmente, que sí», sentenciaba Juan del Val.