Suscríbete a
ABC Premium

Rifirrafe mediático

Tenso cruce de declaraciones entre Karlos Arguiñano y Juan del Val a costa del Premio Planeta

«Me llevo bien con él, o eso creía», manifestó el escritor cuando fue preguntado por las palabras de su compañero de Antena 3

Pablo Motos pone en un brete a Rajoy por lo que replica sobre la defensa a Mazón

Karlos Arguiñano y Juan del Val se han intercambiado palabras a costa del Premio Planeta.
Karlos Arguiñano y Juan del Val se han intercambiado palabras a costa del Premio Planeta. Antena 3
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un inesperado 'enemigo' le ha salido a Juan del Val y lo tiene en casa. Y es que, si el escritor no tenía suficiente con las críticas recibidas desde diferentes sectores y medios, ahora un compañero de Atresmedia no ha dudado en soltar ante las ... cámaras todo un 'dardo' envenenado al colaborador de 'El Hormiguero' (Antena 3). Sí, Karlos Arguiñano, el chef de 'Cocina abierta', ha sido el autor del 'zasca' que nadie vio venir pero que ha tenido la inmediata respuesta del tertuliano, 'calentando' así el ambiente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app