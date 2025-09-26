Un soltero de 'First dates' deja sin palabras a Carlos Sobera por la pregunta que le hace al llegar al restaurante: «Lo que no me gusta es…»

Noche de citas en 'First Dates' (Cuatro), donde puede –y suele– pasar de todo cuando el restaurante enciende las luces. La velada parecía transcurrir con normalidad: Carlos Sobera, como anfitrión, recibía a uno de los invitados del programa.

Este, con un atuendo especial escogido para la ocasión, un tanto ligero de ropa, llegaba hasta la barra ese sucedía la dinámica propia de esta primera toma de contacto: «Buenas, ¿qué tal? ¿Qué te sirvo?». A la pregunta de Matías, la respuesta del que acudía al programa para encontrar alguien con quien tener algún tipo de relación y aterrizaba Sobera en escena.

Carlos Sobera, sorprendido con la pregunta de un soltero de 'First Dates'

Hasta aquí, todo (casi) normal. Saludos, sonrisas, comentarios sin más, como cortesía, hasta que el joven entra directo al grano: «Y tú, Sobera, en España tenemos preguntas para ti, Sobera. ¿A ti te gustan que te metan el dedito en el culo? Toda España se ha preguntado eso».

Podría decirse que se hizo el silencio, pero no. El presentador, con sobradas tablas tras más de 2.170 programas en directo –comenzó a emitirse en abril de 2016– supo reaccionar al momento y dejó una respuesta que ha generado aplausos y likes en redes sociales y otras plataformas.

Carlos Sobera se quedó en shock, miró a cámara e hizo un amueca como guiñando a la audiencia. Después, haciendo gala de su naturalidad, le respondió lo siguiente: «Lo que no me gusta es que me lo metan en el ojo, eso sí que no. Me suelo quedar tuerto».

El invitado, entre bambalinas, contextualizó qué le llevó a hacer esa pregunta al presentador. Este habló alto y claro, y que cada uno piense lo que quiera: «Se me ha ido la olla. Me suele pasar…».

No es la primera vez que Carlos Sobera se enfrenta a cuestiones un tanto extrañas, preguntas que llegan a dejarlo a veces en fuera de juego. Él también es experto en esto mismo, en hacer comentarios a algunos invitados que los desconciertan. Una de ellas, a la que el propio presentador ha hecho referencia en alguna ocasión, es la broma que hace con aquellos que son especialmente altos: «¿Has jugado al baloncesto?». Así lo hizo con José Luis, un joven de dos metros de altura, al que Sobera le hizo esa pregunta. Este le respondió que le molestaba que siempre le dijeran lo mismo y que no, no practicaba basket, sino que prefería el golf. A esto, el presentador de 'First Dates' supo devolvérsela: «Bueno, pues verás los hoyos desde otro punto de vista».