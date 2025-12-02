Preguntan a Isabel Preysler por Pedro Sánchez y la respuesta de la 'socialité' es demoledora

Invitada de excepción este martes en 'Espejo Público' (Antena 3). Isabel Preysler ha atendido a Susanna Griso en una entrevista en exclusiva desde su casa de Puerta de Hierro. Una charla amable entre las dos mujeres que, además, de repasar algunos de los ... capítulos relatados en su biografía, llevaba de manera impensable a la 'socialité' a pronunciarse sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sobre el Gobierno.

Susanna Griso abandonaba el plató de 'Espejo Público' a mitad de su emisión y se dirigía a casa de Isabel Preysler, en donde la madre de Tamara Falcó, había quedado con el matinal en atenderles. Así, desde el salón de su casa, la invitada pasaba a responder a la presentadora a todas las preguntas que le formulaba sobre su libro.

Mario Vargas Llosa, Julio Iglesias, sus hijos o el calvario que pasó con la operación de su nariz fueron algunos de los temas que Isabel Preysler tocó, sin embargo, Susanna Griso tenía una batería de cuestiones más personales que no dudó en lanzar a su invitada.

«Quiero que me des tu opinión sobre determinados personajes de la actualidad política. ¿Qué opina Isabel Preysler...?», se interesaba la presentadora de 'Espejo Público', cuando su invitada la interrumpía plantándose a responder. «No, prefiero no decirte... Por qué voy a opinar yo sobre personajes de la política. No tengo ni idea», le trasladaba la 'socialité' a la periodista que lo intentaba de nuevo. «Sobre Pedro Sánchez», le puntualizaba Susanna Griso. «Sobre el Gobierno... ¿Por qué?», decía Isabel Preysler con una sonrisa socarrona. «Esta respuesta lo dice todo», le replicaba la comunicadora que sin esperarlo vio cómo la invitada se lanzaba a contestar.

«No tengo nada bueno que decir sobre el Gobierno», afirmó rotunda Isabel Preysler ante las cámaras de 'Espejo Público' sobre la pregunta que había recibido sobre Pedro Sánchez.