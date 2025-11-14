Suscríbete a
ABC Premium

En boca de todos

Concejal de día, okupa «caradura y violento» de noche: la okupación llega a la política

El edil ha pedido 36.000 euros para abandonar la vivienda a la propietaria, que ha denunciado este surrealista caso en el programa de Cuatro

Ana Rosa Quintana solo necesita una palabra para sentenciar sin medias tintas lo visto con Luis Rubiales

'En boca de todos' se ha hecho eco de un surrealista caso de inquiokupación en el que el inquiokupa es un concejal socialista de Talavera de la Reina.
'En boca de todos' se ha hecho eco de un surrealista caso de inquiokupación en el que el inquiokupa es un concejal socialista de Talavera de la Reina. Cuatro
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si hubiera que hacer un listado de casos surrealistas de okupación, este probablemente estaría en el primer puesto o por lo menos en el podio. Y es que, 'En boca de todos' (Cuatro) y 'El programa de Ana Rosa (Telecinco) ponían el grito ... en el cielo al conocer la situación de una vecina de Talavera de la Reina que tenía un okupa en casa desde hacía siete años. Hasta aquí, la historia compartía características comunes con otros dramas, pero lo que venía después dejaba en 'shock' a los presentes de los respectivos platós, ya que el okupa en cuestión era un concejal socialista del municipio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app