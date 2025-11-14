Concejal de día, okupa «caradura y violento» de noche: la okupación llega a la política

Si hubiera que hacer un listado de casos surrealistas de okupación, este probablemente estaría en el primer puesto o por lo menos en el podio. Y es que, 'En boca de todos' (Cuatro) y 'El programa de Ana Rosa (Telecinco) ponían el grito ... en el cielo al conocer la situación de una vecina de Talavera de la Reina que tenía un okupa en casa desde hacía siete años. Hasta aquí, la historia compartía características comunes con otros dramas, pero lo que venía después dejaba en 'shock' a los presentes de los respectivos platós, ya que el okupa en cuestión era un concejal socialista del municipio.

«Le ha dicho: 'soy concejal socialista y si me das no se cuantos mil euros, me marcho», apuntaba Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', antes de conectar con la reportera del programa que se encontraba junto a la víctima de okupación. «Así es, yo es que cada día que pasa no tengo palabras para las cosas que contamos», le indicaba la periodista al presentador asombrada por la historia que iban a contar.

Patricia, la propietaria de la vivienda, había contratado a una empresa de desokupación para «intentar echar» al «concejal», al que calificaba de «caradura» y «violento».

El concejal okupa del PSOE, «llamado Roberto», compró el terreno y decidió construir una vivienda de unos 500 metros cuadrados, una propiedad que dejó de pagar hace años y que fue embargada por un fondo. Poco después, Patricia compró la vivienda sabiendo que la casa estaba okupada y decidió hablar con los okupas para conseguir que se marcharan por la vía amistosa. «Me venden la casa sin la posesión y yo asumo las consecuencias. Le compro la casa a un fondo y yo no sabía quién estaba okupando la casa. Hablo con ellos y me dicen cuáles son sus intenciones. Me dicen que saben cuál es la situación, que tienen otra casa y que se van a marchar. Nos aseguran que se van a poner en contacto con nosotros para decirnos cuándo van a desalojar, pero a los cuatro días nos dicen que para marcharse quieren que les paguen 36.000€», relataba la víctima de okupación a 'En boca de todos', en donde denunciaba, además, que el edil vivía en la vivienda con su hermana y sus padres y que no eran vulnerables.

«Un concejal que ha jurado la Constitución y defender los derechos de los ciudadanos», clamaba la invitada de 'En boca de todos', programa que intentaba ponerse en contacto con el concejal okupa socialista pero no lo conseguía. «Nos han asegurado en el departamento de prensa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina que no conseguían localizarle ni sus propios compañeros de partido», aseguraban desde el espacio de Cuatro.