Nacho Abad sorprende al revelar a la audiencia su inesperado método de defensa: «Se lo recomiendo»

Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' (Cuatro), ha vuelto a sorprender a sus telespectadores con una revelación muy personal. Y es que, si hace unos meses dejaba al público asombrado al confesar que había sido víctima de inquiokupación o que había ... sido víctima de un acto de odio en un supermercado, ahora el conductor del espacio de la cadena de Mediaset ha levantado la voz para sincerarse y pronunciar alto y claro cuál es su mayor miedo y el método de defensa que tiene para ello.

'En boca de todos' conocía la detención de un vecino de Empuriabrava (Girona) tras haber disparado contra dos ladrones dentro de su vivienda y esto llevaba a Nacho Abad a plantear un debate.

«Entran en tu casa, van a hacer daño a tu mujer y, ¿tú te vas a poner a pensar en todos los requisitos de la licencia o la defiendes y pegas un tiro al que le esté haciendo daño?», cuestionaba el presentador de 'En boca de todos' a Carlos Segarra, colaborador del programa, que se plantaba a responder a dicha cuestión, mientras aludía que el protagonista del suceso iba a tener «un problema grave» por «tenencia ilícita de armas» y «por lesiones».

El debate se caldeaba en 'En boca de todos', cuando Nacho Abad entraba de nuevo en la conversación para hacer una inesperada confesión. «Yo digo una cosa, yo dormía con un cuchillo así y he cambiado», afirmaba el presentador del programa de Cuatro que hacía el gesto con las manos del tamaño del arma. «He cambiado por un par de sprays pimienta porque no creo que tenga el valor de utilizarlo pero un spray pimienta sí me voy a entrar si me entran», aseguraba Nacho Abad que para finalizar se dirigía al público: «Se lo digo porque se lo recomiendo».