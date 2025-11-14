Un culturista analiza el cuerpo de David Broncano en 'La Revuelta': «Te falta de todo un poco, no solo de pecho»

Alrededor de 4.000 euros mensuales para ser uno de los mejores culturistas de España. Josema Beast ha llegado a 'La Revuelta' (La 1) para contar a David Broncano lo que le cuesta, tanto en lo económico como en lo físico, destacar ... en Mr. Olympia, que es la competición más importante en la disciplina en la que él participa. El presentador ha bromeado al escuchar que apenas duerme dos horas durante el tiempo en el que está compitiendo y que lleva una dieta estricta –y «extrema»– para conseguir y mantener la figura que tiene.

Josema Beast ha compartido sus medidas sin tapujos: 1,80 de altura y 120 kilos de peso, un volumen que le dificulta «atarse las zapatillas, para lo que tengo que contener el aire para poder agacharme», y también le incomoda tener que quedarse en bañador en la playa. «Por las miradas y tal, no me gusta sentirme observado fuera de mi entorno laboral», que son los centros de entrenamiento y las tarimas a las que se sube para que los jueces lo valoren.

Entre bromas y chascarrillos Broncano se ha animado a medirlo. Metro en mano, ha referido que igual no le daba pero ha ido a por ello. «Te quiero rodear, a ver. De hombro a hombro, ¿Cuánto será?», ha dicho antes de ponerse a ello. El resultado ha sido de 1,5 metros. «No está mal», ha dicho el mismo Beast, que lo ha retado y le ha pedido lo mismo que David le había reclamado: «Venga, ahora yo a ti, a ver la diferencia».

David Broncano da la talla

David Broncano no se ha achantado y le ha aceptado el reto: «Yo menos, yo menos». Entre el público se ha escuchado alguna que otra cifra –«¡30 centrímetros!»– y ambos se han puesto a reír la gracia del espontáneo. Josema ha cogido el metro sin dudar y ha ido rodeando a Broncano: «Ey, no aprietes, ¿eh?». «Te he dado margen… 1,17, no está mal, no está mal», le ha dicho el culturista.

A Josema Beast es más fácil saltarlo que rodearlo, vaya bicho #LaRevuelta pic.twitter.com/1w7aeO6FZh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2025

Este se le ha quedado mirando con una media sonrisa mientras escuchaba la reflexión de Broncano, que le ha apuntado que lo que él querría es tener la anchura «entre pecho y espalda» del entrevistado: «Este volumen es como de un container. Lo que me falta es eso». Al escuchar estas palabras es que Josema Beast no ha dudado en volver a mirar a Broncano de arriba a abajo y decirle en tono de vacile: «Humildemente, yo soy culturista y veo que te falta un poco de todo. No solo de pecho y demás. Igual si te quitas la ropa…».

La entrevista ha sido distendida y ha dejado confesiones de este deportista que han dado que pensar al presentador de 'La Revuelta' y a sus fieles. Desde que duerme esas dos o tres horas diarias a un sueño que tuvo una vez en el que «me saltaba la dieta con un bocadillo de jamón». También ha comentado que le quedan «cinco o seis años como mucho» y que se quería jubilar «a los 30, vivir de las marcas y patrocinios y ser entrenador». Un culturista con las ideas muy claras.