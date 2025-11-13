Suscríbete a
Un ex seminarista busca el amor en 'First Dates' tras abandonar los estudios para ser cura: «Me gustan latinos y árabes»

Cristóbal abandonó el camino de sacerdocio por un flechazo de fin de semana que no salió bien. Con José Carlos repitió lo de sentir pasión a primera vista, pero su cita, al verlo, quiso que se lo tragara la tierra

Cristóbal en su presentación en 'First Dates'
Cristóbal en su presentación en 'First Dates' Cuatro

María Robert

En un fin de semana en Madrid, Cristóbal (30) se enamoró de un compañero de estudios. Nada particular si no fuese porque en ese momento cursaba formación en el seminario en Salamanca. Pero, siguiendo el precepto de que «los caminos de Dios son inescrutables», ... decidió abandonar su sueño de ser sacerdote. Y acabó con el corazón roto. «Esa persona se dio cuenta de que yo no era lo que esperaba, que se había confundido. Yo quería algo con él, de hecho, le iba a proponer salirnos de allí», relató este jueves 13 de noviembre dejando boquiabierto al equipo de 'First Dates'.

