La contundente respuesta de una meteoróloga a la pregunta de Inés Hernand: «¿Cómo que fallamos mucho?»

Este lunes se presentaba por todo lo alto 'La familia de la tele' y, entre los colaboradores, se daba a conocer que Mónica López, meteoróloga de TVE, iba a formar parte de la escaleta, tratando temas sobre meteorología y las previsiones del tiempo. Este 6 de mayo, que ha sido oficialmente el primer día de emisión, López se ha presentado en el plató de Prado del Rey para participar en La 1 y se ha tenido que enfrentar a una pregunta un tanto incómoda, por etiquetarla de alguna forma.

Estaban sentados al sofá tanto los presentadores, Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua, como otros colaboradores, con Belén Esteban a la cabeza, Isa Pantoja, Laura Fa y Kiko Matamoros, entre otros. La cuestión que le han planteado a Mónica ha sido formulada por Inés Hernand y la meteoróloga no daba crédito a su comentario. Y es que lo que le ha dicho ha sido lo siguiente: «Tengo una pregunta… Cuando dais la previsión del tiempo, ¿por qué falláis tanto?». La cara de López era un poema y casi no necesitaba hablar para que la audiencia haya podido sacar conclusiones sobre lo que estaba pensando.

La respuesta de Mónica López no se ha hecho esperar, y le ha dado buena réplica a Hernand: «No, eso no es así. No es que fallemos mucho, es que hay que hablar de que a veces el tiempo es menos predecible y otras más predecible. No es que se falle, la verdad. Por ejemplo, si tienes una boda en julio y me llamas ahora para que te diga qué tiempo podría hacer, pues es bastante complicado dar buena respuesta».

Mientras escuchaba estas palabras, Belén Esteban seguía al detalle lo que explicaba la experta. Tanto que ha llegado a afirmar que «es muy difícil ser meteorólogo». La aludida ha seguido con su participación y ha dado un paso al frente para posicionarse frente a una de las grandes pantallas que ocupan el plató del bautizado como barrio de Bellavista. Con el mando en la mano, ha dado un rápido repaso al tiempo que podría darse en España en los próximos días y ha continuado con un concurso. La idea es hacer de esta disciplina algo más accesible y lúdico y que tanto los presentadores como los colaboradores y la audiencia aprenda al respecto.