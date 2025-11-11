Suscríbete a
Cayetano Rivera lanza un rotundo mensaje a la audiencia tras su aparatoso accidente: «Cuando se conduce...»

El diestro se manifestó de boca de su abogado que entró en directo en el programa de Telecinco

Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, ha dejado un mensaje del torero ante las cámaras de 'La mirada crítica'.
Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, ha dejado un mensaje del torero ante las cámaras de 'La mirada crítica'.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Este lunes el accidente de tráfico Cayetano Rivera a la entrada de su urbanización paralizaba las redacciones de los programas. Así, espacios como 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) o 'Espejo Público' (Antena 3) interrumpían sus escaletas para dar cabida al inesperado ... suceso y enseguida se ponía en funcionamiento la maquinaria para recabar todos los datos que a medida que se iban dando eran más confusos y contradictorios. Pues bien, este martes, 'La mirada crítica' (Telecinco) ha aclarado algunos de los puntos más polémicos del incidente y, además, ha contado con el abogado del torero, Joaquín Moeckel, que al final de su intervención no solo ha revelado cómo se encuentra Cayetano, sino que ha dejado a la audiencia un contundente mensaje de parte del diestro.

