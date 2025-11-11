Cayetano Rivera lanza un rotundo mensaje a la audiencia tras su aparatoso accidente: «Cuando se conduce...»

Este lunes el accidente de tráfico Cayetano Rivera a la entrada de su urbanización paralizaba las redacciones de los programas. Así, espacios como 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) o 'Espejo Público' (Antena 3) interrumpían sus escaletas para dar cabida al inesperado ... suceso y enseguida se ponía en funcionamiento la maquinaria para recabar todos los datos que a medida que se iban dando eran más confusos y contradictorios. Pues bien, este martes, 'La mirada crítica' (Telecinco) ha aclarado algunos de los puntos más polémicos del incidente y, además, ha contado con el abogado del torero, Joaquín Moeckel, que al final de su intervención no solo ha revelado cómo se encuentra Cayetano, sino que ha dejado a la audiencia un contundente mensaje de parte del diestro.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final de su emisión, cuando ponía sobre la mesa el accidente de Cayetano Rivera. Así, el programa de Telecinco, de boca de Alfonso Egea, colaborador, aclaraba que el torero no se había dado a la fuga y que el accidente había tenido lugar justo al lado de la vivienda de este.

Pero, además, el espacio de actualidad contó con el abogado del torero que fue rotundo a la hora de revelar si Cayetano iba ebrio o no. «No. Si fuera ebrio habría cometido un delito de la conducción bajo los efectos del alcohol», señalaba Joaquín Moeckel. «Las cosas no son tan fáciles como parecen al principio. Lo que está claro es que se han contado cosas bastantes desastrosas. Cuando una persona se da a la fuga no se va a 25 metros, lo hace como Roldán. Si la policía viese que había fuga le habría acusado de ello y no lo ha hecho. La fuga no es moverte 20 metros de tu coche», apuntaba el letrado a Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', que se interesaba por el estado de Rivera.

«Esta muy aturdido, pero su integridad física está bien porque afortunadamente saltaron los airbags del coche y eso evitó que tuviese más lesiones», revelaba el abogado de Cayetano Rivera que para terminar su participación en 'La mirada crítica' trasladaba a la audiencia unas palabras del torero. «Un mensaje que manda Cayetano a todo el mundo: cuando se conduce hay que estar con toda la conciencia puesta en conducir y no hay que buscar el mando de levantar la valla, ese mando hay que levantarlo antes», sentenciaba el invitado del programa de Telecinco.