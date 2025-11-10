Del sorprendente 'cameo' de 10 estrellas a la confesión sobre su celibato voluntario: Rosalía revoluciona 'La Revuelta' en su primera visita

Lo que empezó como una guasa más de David Broncano y compañía se ha materializado en la visita más esperada de 'La Revuelta'. Incluso el presentador daba por imposible que acudiera a la llamada del programa, como reconoció a principios de temporada ... al mencionar a los tres invitados más solicitados por la audiencia. No obstante, después de sorprender con las entrevistas a Javián y Gabriel Rufián, este lunes 10 de noviembre, los espectadores de 'La Revuelta' tuvieron una cita con la estrella del momento: Rosalía.

La 'Motomami' se estrenó en el formato conducido por Broncano tras romper todos los récords con el lanzamiento de 'Lux'. El cuarto álbum de la catalana se ha convertido en el mayor debut de un disco femenino de una artista hispana en la historia de Spotify, colocándose como la tercera artista más escuchada del mundo, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny. Además, 12 de las 15 canciones del trabajo entraron en el Top 50 Global solo un día después de su lanzamiento, mientras que el videoclip de 'Berghain', el primer 'single', superaba las 20 millones de visualizaciones en YouTube.

🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Solo ella podía congregar a personalidades tan variopintas como Javier Calvo, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena o Estopa en una junta de vecinos extraordinaria de ‘La Revuelta’ de la que Broncano la rescató para acompañarla al Teatro Príncipe Gran Vía.

El bizcocho casero de Rosalía

Después de la antológica bienvenida, la invitada le entregaba al jienense su regalo. «Lo hice ayer, es de aceite de oliva. Un bizcocho de 14 kilates», le explicaba. Los más privilegiados del público pudieron también catarlo. Cuando terminaron de dar buena cuenta del dulce, Broncano se llevó otra sorpresa con el plato. «Es uno que hemos hecho especial para la visita a ‘La Revuelta' y celebrar este día», indicaba Rosalía.

🎤 Rosalía canta LA PERLA, nuevo tema de "LUX" #Larevuelta pic.twitter.com/6LZUGCxgX5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

En el sofá, la cantautora revelaba que «si no tengo que escuchar mis canciones por algún retoque, no me gusta reescuchar mis discos». Sobre ‘Lux’, narró que le ha ayudado a expandir su espiritualidad y a aprender sobre el misticismo y las diferentes religiones. «Estaría encantada de cantarle al Papa en el Vaticano…», señaló. Por lo pronto improvisó 'a capella' unos versos de 'La Perla' para el público del programa.

También compartió con los espectadores que lleva toda la vida dando clases de canto y se refirió a su equipo, sobre todo a sus padres, compañeros inseparables en su trayectoria. «Mi padre a día de hoy no trabaja, pero él se dedicaba a ayudar a que se hicieran naves industriales. Mi madre siempre ha trabajado en una empresa de hacer placas metálicas, pero hace unos ocho años dejó de trabajar ahí para ayudarme en todo».

«Me lo he gozado. Nunca había estado en un programa tan a gusto. Se siente como estar en el sofá de tu casa hablando con un amigo"



fua ❤️ pic.twitter.com/Sm2nmefRM9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Por último, ni siquiera Rosalía a las preguntas clásicas de 'La revuelta': el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. «No me puedo quejar, estoy muy agradecida», apuntaba acerca de la cuestión económica sin dar más datos. En la segunda sí daba un dato concreto. «Cero. Celibato... Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso», bromeaba antes de despedirse con unas palabras de agradecimiento para Broncano y su equipo. «Me lo he gozado Nunca había estado en un programa tan a gusto. Se siente como estar en el sofá de tu casa con un amigo».