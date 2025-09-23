Boticaria García explica cómo funciona el paracetamol para transmitir confianza: «Es completamente seguro»

Donald Trump está en boca de todos, ahora más si cabe, desde que arrancó esta semana y realizó una polémica vinculación entre los diagnósticos de trastorno del espectro del autismo (TEA) y el consumo de paracetamol durante el embarazo. Para abordar el tema, Sonsoles Ónega ha contado en plató con un especialista médico, un ginecólogo, una persona embarazada, una invitada que es madre de un adolescente autista y Boticaria García, entre otros. Esta ha tratado de derribar con realidades científicas ese bulo que se está extendiendo como la pólvora y ha empezado hablando alto y claro: «Un estudio reciente revela que es totalmente seguro y que no hay vinculación entre ese diagnóstico y el consumo del medicamento».

Para tratar el tema, ha contado con su habitual mesa de experimentos y demostraciones, donde ha detallado cómo funciona el paracetamol: «Este se suele utilizar cuando hay infecciones y esas infecciones podrían ser tal vez uno de los aspectos que influyan en el desarrollo del autismo. Es decir, la causa no sería el paracetamol sino lo que llevó a la persona a tomarlo». Tras esto, Marian García ha abordado cómo funciona el conocido fármaco, comparándolo con el ibuprofeno, que sí suele estar 'vetado' en la mayoría de los casos a personas que están esperando un bebé.

Ha empezado afirmando que «hay que lanzar mensajes para que la gente confíe en el paracetamol. Este se suele prescribir cuando hay fiebre y dolores. La medicación se sitúa en los receptores del sistema nervioso central, pero no en el estómago, para tratar la dolencia».

Respecto al ibuprofeno, este se prescribe con menor frecuencia por diversos motivos. Entre otros, porque podrían afectar al estómago y a la gente con úlceras se les suele decir que eviten tomar ibuprofeno. Sobre las embarazadas, en relación a esta medicación, el ginecólogo que ha acudido al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), Jackie Calleja ha apuntado que los antiinflamatorios «pueden tener efectos secundarios en el embarazo, concretamente sobre la circulación fetal, además de que eleva la tensión arterial». Pese a ello, ha afirmado que «para dolencias relevantes puede ser recomendable en dosis y tiempo adecuado». Sonsoles Ónega, que escuchaba atenta estas informaciones, ha terminado diciendo que «hay que desmitificar las chorradas que dice Donald Trump».

La embarazada con la que han podido hablar en la conexión en directo, Cristina González, ha afirmado estar tranquila. «El fin de semana pasado tuve que tomarlo», ha dicho. Otra de las invitadas al plató, una madre de un adolescente con autismo, también se ha mostrado confiada al respecto.