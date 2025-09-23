Cristina Pardo, perpleja por la decisión que ha tomado la ministra Ana Redondo con las pulseras antimaltrato: «Si dice que funcionaron...»

Las pulseras antimaltrato -dispositivos que utilizan aquellos ciudadanos con medidas o penas de prohibición de aproximación hacia una víctima en casos de violencia de género o violencia sexual- están en el punto de mira por sus imprecisiones y fallos.

Un error informático en estos dispositivos dejó un «vacío informativo» que provocó «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos, tal y como detalla la Fiscalía General del Estado en su memoria anual.

Todo surgió a raíz de un error técnico durante la migración de datos entre las empresas privadas contratadas para la prestación de este servicio por parte del Ministerio de Igualdad, lo que provocó, durante ocho meses, la pérdida de datos anteriores a marzo de 2024 y problemas como falsos positivos o localizaciones de agresores «congeladas».

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado estas informaciones de «bulos» y «desinformaciones». Tal y como ha defendido este martes, las pulseras antimaltrato son «un sistema que funciona» y ha insistido en que «hay que apostar» por ellas. «Se han superado las dificultades, todo funciona, hemos salvado vidas», ha dicho.

En cualquier caso, la polémica generada por los fallos de estos dispositivos está centrando la actualidad de los últimos días. Este lunes, Cristina Pardo e Iñaki López analizaron el caso en 'Más vale tarde', el programa de las tardes de La Sexta.

Cristina Pardo opina sobre la decisión de la ministra de Igualdad con las pulseras antimaltrato

En el programa, reprodujeron las palabras de la ministra de Igualdad de esa misma mañana en 'Al rojo vivo', donde negó que las pulseras hubieran fallado y anunció que próximamente se volverá a licitar el contrato de estos dispositivos y «ya hay un pliego con muchas mejoras técnicas» que derivan de las «disfunciones» que han ido encontrando y que «se pueden mejorar».

Iñaki López comentó las palabras de Redondo este lunes y criticó la actuación de su ministerio: «Es indudable que en Igualdad falta transparencia». «Cuando Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los jueces, los policías, los trabajadores del sistema Cometa y hasta las víctimas dicen que fallan los datos, que no están bien las pulseras y que hay algún problema...», señaló.

Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde' LA SEXTA

Para el presentador, que la ministra niegue esta información, «cuando menos nos sorprende, cuando además a estas alturas no sabemos cuántos meses duró el fallo, a cuántos mujeres ha afectado...». Cristina Pardo comentó entonces este dato: «Primero dijo que al 1% y hoy ya no sabe a cuántas».

Iñaki López continuó su intervención señalando que se desconocen «cuántos sobreseimientos» y «cuántas absoluciones ha habido» debido a los fallos de estos dispositivos. «Encima carga contra la Fiscalía porque dice que elaboró un informe sin datos...», criticó el presentador.

Iñaki López apuntó, además, a los fallos de cobertura que dieron algunos de estos dispositivos: «En localidades pequeñas eso puede ser un problema si hablamos de la distancia con un maltratador».

En este punto, Cristina Pardo intervino de nuevo y puso sobre la mesa una contradicción en la actuación por parte de Redondo sobre esta cuestión: «Si la ministra dice que han funcionado perfectamente, no se entiende tampoco que ahora quiera licitar un nuevo contrato». «Es un poco confuso la tesis que mantiene», zanjó.