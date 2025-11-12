La «crueldad» en estado puro: unos salvajes inquilinos secuestran y torturan a la propietaria de la vivienda

Ver para creer. Y es que, si el público pensaba que ya había presenciado todo en cuanto a casos de inquiokupación, este miércoles el programa de Nacho Abad, 'En boca de todos' (Cuatro), ha dejado impactada a la audiencia con el salvaje caso ... que ponía sobre la mesa y que tenía como protagonista a María del Mar, propietaria de una vivienda en Murcia, que había sido secuestrada y torturada por sus inquilinos.

«María del Mar vive aterrorizada», comenzaba exponiendo Nacho Abad al público. «Es tan vulnerable que no le quedó otra que alquilar habitaciones para que tres bestias a los que abre su casa la secuestran, la atan, la amordazan, ¿saben cuánto tiempo? Una semana... 7 días de torturas en los que la queman con cigarrillos, no la dejan ir al baño... Y los tres tíos están en libertad», informaba el presentador de 'En boca de todos' que conectaba con la reportera y la víctima de este espeluznante caso.

«María del Mar está temblando porque solo poner los pies en esta habitación le pone los pelos de punta», señalaba la periodista del programa de Cuatro. «Me mataron a palos como si fuera un bicho raro... He sido maltratada», afirmaba la invitada con voz temblorosa que añadía que alquiló la habitación a una persona y que el resto, que eran sus «secuaces» se colaron en la vivienda.

«El primer día ya cerró la puerta y me amenazó de muerte. A mí me hacen de todo, hasta me pintan con pintauñas, me tienen amordazada todo el día, no podía respirar...», relataba la mujer que pedía marcharse de la entrevista completamente horrorizada por el calvario vivido. «A ellos les daba placer torturarme». «Me pegan, me queman, me rompen las rodillas, las uñas las tengo que no puedo ni cortarlas, me amenazaban que si hablaba me iba a enterar. Lo hacían todo por puro placer», señalaba la mujer en 'En boca de todos'.

Entonces, Nacho Abad le preguntó por lo que sentía al saber que los inquiokupas habían quedado en libertad y la mujer fue rotunda. «Miedo, no; tengo pavor», afirmaba tajante la invitada de 'En boca de todos' que dejaba al presentador del espacio de Cuatro en 'shock'.

«Es la mayor crueldad que estoy viendo en las últimas horas», sentenciaba Nacho Abad antes de despedir a María del Mar de 'En boca de todos'.