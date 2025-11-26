Alfredo Corell, inmunólogo, sobre la urgencia de vacunarse frente a la gripe: «Los mayores de 65 años no deben esperar a diciembre, que esta variante nos pilla con menos defensas»

Sanitarios y expertos en salud pública llevan semanas advirtiendo: el virus de la gripe ha mutado esta temporada y es importante tomar medidas para prevenir los contagios, especialmente entre la población vulnerable, los mayores de 65 años, los niños pequeños y quienes tengan diagnósticos ... de enfermedades autoinmunes. Para tratar al respecto en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) han contado con un profesional para abordar qué está sucediendo y cómo protegernos.

Es así que Cristina Pardo e Iñaki López han entrevistado en directo a Alfredo Corell, catedrático de inmunología. Este ha compartido con la audiencia qué está sucediendo: «Es un virus conocido pero creo que no lo estamos tomando tan en serio como deberíamos». Este profesional relacionado con el mundo de la salud y la sanidad ha comentado con los presentadores que ha habido un cambio de variante y que ahí está el quid de la cuestión: «Estamos acostumbrados a un virus concreto y hemos producido anticuerpos. La H1N1 ha cambiado a la variante K y esto cambia por completo el asunto. De la gripe a la que estamos acostumbrados a esta hay cosas distintas…».

Respecto a esas características tan concretas, le han preguntado a Corell y este ha dado detalles sobre esos factores diferenciales: «Corre más rápido pero no es una variante más dañina, eso debe quedar claro. Lo que ha ocurrido es que nos ha pillado con menos defensas». Ha dado así la razón a un señor que hablaba a las cámaras, un ciudadano con el que ha podido hablar la reportera María Lamela, que decía que usaba mascarilla porque «quería cobrar la pensión durante mucho tiempo».

Cómo prevenir contagios de gripe

A este entrevistado y al resto de la población, Alfredo Corell ha querido enviar una advertencia clara, eso sí: «Yo lo que diría a todo el mundo, especialmente a los mayores de 65 años, es que vayan a vacunarse ya, que no esperen a diciembre para acudir al centro de salud. Esta vacuna no los va a proteger al 100% pero va a evitar hospitalizaciones».

Ha añadido otros consejos para la prevención frente a la rápida expansión del virus: «Higiene de manos, lavándolas tanto al llegar a casa como en según qué sitios, usar mascarilla en transporte público, en centros de salud y espacios con aglomeraciones y la vacuna». Corell ha sido claro sobre la importancia de evitar contagios para no saturar Urgencias hospitalarias.

Iñaki López, al escuchar sus indicaciones, ha sido claro, mirando lo que está por llegar: «Está claro que el pico de gripe va a llegar en Navidad». Por eso, ha insistido el inmunólogo, es fundamental «que cuanto más prevengamos mejor que mejor, más ayudaremos a todo el mundo».