Suscríbete a
ABC Premium

Más Vale Tarde

Alfredo Corell, inmunólogo, sobre la urgencia de vacunarse frente a la gripe: «Los mayores de 65 años no deben esperar a diciembre, que esta variante nos pilla con menos defensas»

Corell, catedrático de inmunología, ha hablado claro sobre la mutación del virus de la gripe y qué consecuencias está teniendo en la salud de la población.

Antonio Gallardo, economista, sobre el encarecimiento de los alimentos para Navidad: «Están reduciendo las cantidades manteniendo precios, las marcas blancas también»

'Más Vale Tarde'
'Más Vale Tarde' la sexta

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sanitarios y expertos en salud pública llevan semanas advirtiendo: el virus de la gripe ha mutado esta temporada y es importante tomar medidas para prevenir los contagios, especialmente entre la población vulnerable, los mayores de 65 años, los niños pequeños y quienes tengan diagnósticos ... de enfermedades autoinmunes. Para tratar al respecto en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) han contado con un profesional para abordar qué está sucediendo y cómo protegernos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app