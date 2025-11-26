Suscríbete a
Antonio Gallardo, economista, sobre el encarecimiento de los alimentos para Navidad: «Están reduciendo las cantidades manteniendo precios, las marcas blancas también»

La denominada 'reduflación' ha sido tratada en el programa de Sonsoles Ónega con la participación de un economista que representa a una agrupación de consumidores y ha hablado alto y claro sobre el porqué la cesta de la compra es más cara ahora que se aproximan las fiestas.

Maria Sánchez Palomo

«Comprar más caro pese a pagar el mismo ticket de compra». ¿Qué hay tras esta frase? Según el economista Antonio Gallardo, es una estrategia de grandes superficies y marcas: «Se reducen las cantidades utilizando el mismo envase y se mantiene el precio de ... venta, por lo que en realidad pagamos más por productos como turrones, cacao en polvo, productos para lavar como detergente o en pasta y otros alimentos». Para hablar de ello han contado con este experto en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y con un ama de casa, Cristina Grande, que tiene un hijo y que ha sido clara: «Los paquetes vienen mucho más vacíos, lo he notado en el chorizo, por ejemplo, que ahora tengo que comprar dos para tener la misma cantidad o parecida».

