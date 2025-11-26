Antonio Gallardo, economista, sobre el encarecimiento de los alimentos para Navidad: «Están reduciendo las cantidades manteniendo precios, las marcas blancas también»

«Comprar más caro pese a pagar el mismo ticket de compra». ¿Qué hay tras esta frase? Según el economista Antonio Gallardo, es una estrategia de grandes superficies y marcas: «Se reducen las cantidades utilizando el mismo envase y se mantiene el precio de ... venta, por lo que en realidad pagamos más por productos como turrones, cacao en polvo, productos para lavar como detergente o en pasta y otros alimentos». Para hablar de ello han contado con este experto en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y con un ama de casa, Cristina Grande, que tiene un hijo y que ha sido clara: «Los paquetes vienen mucho más vacíos, lo he notado en el chorizo, por ejemplo, que ahora tengo que comprar dos para tener la misma cantidad o parecida».

Sonsoles Ónega, al escucharla, ha preguntado a Antonio Gallardo qué está pasando y qué se puede hacer como consumidor. Este experto en finanzas y economía han dado información al respecto y ha reafirmado a Cristina en su comentario: «Ocurre que ya compramos compulsivamente y no nos fijamos, pero sí que se están reduciendo las cantidades de artículos que compramos con frecuencia. Sucede que no miramos la etiqueta y eso es fundamental. Ahí se recoge el peso por kilo, las unidades, y se informa de todo».

La presentadora le ha preguntado si es lícito y él ha sido igual de contundente: «Sí, no es ilegal pero es deshonesto». «Y la deshonestidad no es delito», ha añadido Sonsoles Ónega. Lo apuntaba para responder a Isabel Rábago, que se ha mostrado muy negativa sobre estas acciones que están llevando a cabo las empresas de alimentación, «las marcas blancas ya también», ha sentenciado Antonio Gallardo.

Ónega ha referido qué se puede hacer para plantar cara a estas acciones de las grandes compañías del sector. Él ha explicado, a modo de consejo, que en nuestras manos está «ser más hábiles a la hora de comprar. Desgraciadamente juegan con que cada vez tenemos menos tiempo y es más fácil que nos la cuelen. Fundamental fijarse en las cantidades y ser nosotros deshonestos con los establecimientos. Así, si nos conviene más tal producto en tal tienda, pues ir a ese. Y si en otro encontramos otro precio para otra cosa, irnos al otro». Gallardo ha apuntado que «a las empresas les cuesta cambiar el envase y por eso vemos tantas diferencias. Mismo embalaje pero menor cantidad».