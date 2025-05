Lara Álvarez, implacable, lee la cartilla a los concursantes por saltarse varias normas el primer día

Si Telecinco tiene un as en la manga que pueda aliviarle la presión por las audiencias, ese es el género que mejor se le da: el 'reality'. Sin embargo no es 'Gran Hermano' , ni ' Supervivientes' ni 'Secret Story' la baza de la cadena de Mediaset para este otoño. Además de repetir con 'La isla de las tentaciones' , esta temporada se juega casi todas las cartas a 'Pesadilla en el paraíso' . Inspirado en el formato sueco 'The Farm' , el canal no quiere repetir el fiasco de la segunda edición de 'La casa de los secretos' . Así las cosas, descarta el casting de anónimos y vuelve a reclutar famosos para la convivencia.

Víctor Janeiro, Steisy, Gloria Camila, Omar Sánchez, Mónica Hoyos, Dani G, Pipi Estrada, Alyson Eckmann, Juan Alfonso Milán, Marco Ferri, Daniela Requena, Nadia Jémez, Israel Arroyo, Marina Ruiz, Xavier Font y Lucía Dominguín son los protagonistas del nuevo 'reality'. 16 concursantes que se han embarcado en la aventura de vivir en una granja situada en Jimena de la Frontera (Cádiz).

Un enclave idílico, pero sin ninguna comodidad. No disponen de agua caliente, luz y tampoco tienen baño. Además, tendrán que hacerse cargo del cuidado de los animales de la granja y también llevarán a cabo tareas propias de la agricultura.

Cambio de última hora en la gala

'Pesadilla en el paraíso' llegó a la parrilla este jueves 8 de septiembre en una gala presentada por Carlos Sobera. La primera entrega sufrió cambio de planes de última hora, quizá por eso los vídeos de presentación de los concursantes brillaron por su ausencia.

En un primer momento Telecinco anunció que solo los debates de los domingos se emitirían en directo. Sin embargo, la dinámica convenció entre poco y nada a los espectadores por lo inusual ver la telerrealidad grabada. Apenas un día antes, la cadena reculó. Aparte de alargar la duración de la gala de los jueves dos horas más, la organización también incluyó un análisis en directo desde plató.

«Ya han pasado muchas cosas durante estos días », adelantó Sobera. Desde la accidentada llegada al 'Paraíso', algún que otro concursante empezó a preguntarse dónde se había metido. De las que más, Marina Ruiz . «Voy a llevar esto mal. Yo soy de campo, pero no mucho. Alguna cabra he ordeñado porque tenía un vecino que era cabrero. Bueno, y huevos de gallinas he recogido también. Me encantan los animales», afirmaba la tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ...mientras se aguantaba las ganas de vomitar.

Tan desubicados se encontraron los granjeros durante las primeras horas en 'Pesadilla en el paraíso' que Lara Álvarez se vio obligada a echar una bronca general por saltarse varias normas: asaltaron la despensa con la comida para toda la semana, utilizaron el agua destinada a beber y cocinar en asearse, e intentaron colar objetos no permitidos. «Hay unos carteles que indican lo que está prohibido, y todos sabéis leer. Norma que no se cumpla, penalización al canto», amenazó la presentadora. Y de paso, recordó una regla todavía más importante. «Tenéis que cuidar a los animales mejor que a vuestra propia vida».

Pero al final el contenido tan interesante que anunció el presentador al principio de la gala, no llegó. Y si pasó, no se emitió. Cayendo de nuevo en el mismo error que ha espantado a la audiencia en los últimos 'realities', prefirieron rellenar videos y videos con tramas de las que dan carnaza a 'Sálvame' en vez de centrarse en las de la convivencia. El triángulo entre Anabel Pantoja, Omar Sánchez y Raquel Lozano; Gloria Camila Ortega y familia; y para rematar, el miembro viril de Pipi Estrada , fueron los protagonistas del estreno del 'reality'.

Con este panorama de falta de frescura y dinamismo, 'Pesadilla en el paraíso' se resume (por ahora) en mucho ruido y pocas nueces.