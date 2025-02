Albert Rivera: «Torra se ha convertido en un hooligan más»

Primero fue Santiago Abascal (Vox), después Íñigo Errejón (Más País) y, por último, Pablo Casado (Partido Popular). A la estela del resto de aspirantes a la presidencia del Gobierno el próximo 10 de noviembre, le tocó a Albert Rivera (Ciudadanos) comparecer en «El Hormiguero» , donde Pablo Motos le apretó un poco más las tuercas que en su anterior encuentro en el programa .

En su segunda visita a «El Hormiguero», Rivera intentó invertir los malos resultados que le auguran las encuestas de cara a las próximas elecciones generales, convencido de que son las medidas de su partido las que pueden sacar a España de la crispación en la que está inmersa . «Las encuestas os van regular no... mal. Debe haber una tensión notable en tu partido porque se van al paro», lanzó Motos, que avisó que después de la visita de Abascal, «de la que se lio», la ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno iba a dejar las risas y bromas a un lado. «Si fuera por las encuestas no habría Ciudadanos», contestó serio Rivera.

«Nací contra las encuestas, como los salmones, y mi deber es explicar mis ideas para salvar el país» , siguió el político catalán, que cogió carrerilla en los primeros segundos y, sin apenas respirar, aprovechó para hacer campaña: «Hay mucha gente que está dudando entre la abstención, quedarse en casa cansada, o votar a Ciudadanos. PP y PSOE no van a hacer reformas, la corrupción no va a ser denunciada... Nunca he estado aquí por el sillón, soy amante de la libertad de España y voy a defender mi país».

«Pero dimitirás o no dimitirás (...) Me estás haciendo la lagartija» , le cortó Pablo Motos, después de que Rivera eludiese las preguntas y se fuera por los Cerros de Úbeda con sus respuestas, muy en clave precampaña pero no lo suficientemente directas, al menos para el presentador de «El Hormiguero». Al menos sí respondió sobre los que piden que se haga a un lado y deje a Inés Arrimadas al frente del partido naranja, alegando que en su formación se elige al secretario general a través de primarias, y si deciden que debe irse, lo hará, ya que no nació siendo político.

La entrevista siguió como ataque a Rivera y su partido . Motos no se daba por vencido, y además de asegurar que la bajada de escaños es importante –«Aunque tú no crees en las encuestas» –, siguió siendo el azote del político, arremetiendo contra él en este caso por la fuga de gente en su partido: «No hemos parado de crecer en estos cuatro años», justificó el líder de Ciudadanos en «El Hormiguero»: «Creo que hay que mirar hacia arriba y no siempre hacia abajo, pensando en lo malo».

Y claro, entre una cosa y otra, llegó el tema a Sánchez. Al l no, al sí pero no y al sí... pero bueno. « Has pasado del no es no a Pedro Sánchez a proponer un gran pacto , ¿en qué momento cambiaste de opinión?», insistió Pablo Motos, más interesado en la cuestión del supuesto veto a Sánchez por parte de Ciudadanos que en que Rivera vendiese su programa electoral. «¿Has visto ardes las calles de mi ciudad? Lo que está sucediendo en mi ciudad, ¿no es suficiente? Tenemos que acercar posiciones. Yo no voy a gobernar con el PSOE, no voy a perder el tiempo diciendo todo lo que no me gusta de Sánchez porque es mucho. Pero hay que buscar un mecanismo para romper con el bloqueo político», continuó, tajante, Albert Rivera en «El Hormiguero», asegurando que su principal objetivo es desbloquear el país. «Tú podías haber evitado las elecciones si hubieses facilitado un pacto con el PSOE...», le lanzó Motos a Rivera. «En la sede dijeron: "Con Rivera no"», cortó, esta vez muy directo, el político catalán .

Cataluña

No podía faltar, por supuesto, el tema de Cataluña, de máxima actualidad en las últimas semanas, con altercados en la comunidad tras la sentencia sobre el «procés». Al ser preguntado al respecto, Albert Rivera se mostró contundente: «Más allá de ideología, la gente está asustada. Después de las elecciones, creo que Ciudadanos PSOE y PP, y si somos más mejor, tenemos que buscar convivencia y seguridad pública en Cataluña. Torra no puede ser el presidente de todos los catalanes . Se ha convertido en un hooligan más. Cesarlo es prioritario en este momento, pero Sánchez no quiere», apuntó Rivera en «El Hormiguero» , donde aprovechó para asegurar que Sánchez no solo no manda en Cataluña, sino que Iceta es el que toma las decisiones en el PSOE a nivel nacional.

«Me quiero poner en tu contra pero no puedo» , respondió Motos cuando Rivera le dijo que usaba el coche oficial para cortar carreteras. Y por fin, Motos volvió a reír en «El Hormiguero».