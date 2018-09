Actualizado 17/09/2018 a las 08:07

Este domingo tuvo lugar el primer debate de «Gran Hermano VIP», marcado por el abandono de Oriana tras las primeras 48 horas de concurso. La madre de la concursante venelozana no dudó en utilizar el plató de Telecinco para disculpar a su hja, cuya carrera en el mundo de la televisión quedará sin duda marcada por los dos abandonos en los programas de la casa: Supervivientes y GH VIP.

El abandono de Oriana no fue, sin embargo, el único «hit» del debate que se celebró anoche en Telecinco. El programa de Mediaset no dudó en seguir sancando rendimiento televisivo de la llamada de teléfono de Isabel Pantoja a «Sálvame» en la que mostraba sus preocupaciones como madre, y mostró parte de la llamada a Chabelita. Isa Pantoja estrenó anoche la denominada «sala del más allá», donde los concursantes tienen acceso a información del exterior a través de los mensajes que los seguidores del concurso de Telecinco dejan en las redes sociales. De este modo, «Chabelita» tuvo acceso a dos tuits que mostraban parte de la intervención de la joven en «Sálvame». Uno de los tuits, de hecho, mostraron a la joven una de las partes más relevantes de la conversación entre Isabel Pantoja y Carlota Corredera: «Estoy más tranquila de que mi hija esté dentro de la casa y no en las calles». Incrédula, la joven aseguró que ese mensaje no podía ser cierto. «Mi madre sería incapaz de decir eso», dijo tajante.

Isabel Pantoja estalla en «Sálvame»

«Sálvame» vivió este viernes una situación tan inesperada como explosiva. Con «Gran Hermano VIP» como telón de fondo, la cantante de copla Isabel Pantoja llamó en directo al programa de Telecinco para hablar acerca de su hija Isa Pantoja, Chabelita, y lo hizo con unas declaraciones que incendiaron el programa diario de Mediaset.

En directo y ante la sorpresa de todos los colaboradores de «Sálvame», Pantoja fue más clara imposible con respecto a su hija, flamante concursante de «GH VIP». «Mi hija se fue de casa antes de los 18 años, pero la perdí antes. En concreto, cuando se escapó de mi casa con 14 años», expresó. «No acepto la vida que ha tomado y está con una persona que no es buena persona», continuó, ante la mirada incrédula de Carlota Corredera.

La cantante también tuvo momentos para hablar de la entrada de Chabelita a «Gran Hermano VIP». Y habló con rotundidad. «Estoy tranquila de que mi hija esté allí, porque así al menos no está por las calles de noche. Y sé dónde está», señaló Pantoja