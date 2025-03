La contundente reacción de una soltera con las ideas claras en una cita a tres: «Solo piensan con lo de abajo»

En el menú degustación del amor de ‘First Dates’ , los solteros pueden conocer a varias personas durante la misma velada para así elegir el sabor que más les guste . En esas estaba este martes 5 de julio Aurora (24) una rumana afincada en Zaragoza con una autoestima y seguridad arrolladoras que abandera la filosofía de que el físico no lo es todo. «Pienso mucho en mi futuro. No necesito muchachitos que no saben lo que que quieren y solo piensan con lo de abajo en pleno siglo XXI», explicó a Carlos Sobera .

Por eso mismo buscaba a un hombre con la capacidad de ver más allá de un buen cuerpo, dos pechos y una cara bonita. Para tener más posibilidades de éxito, el programa de citas de Cuatro le ofreció tres mini citas de un cuarto de hora cada una. El primer plato del menú fue Nacho (31), un malagueño emprendedor con mucha confianza en sí mismo. «No tengo problemas para ligar, siempre se me ha dado bien».

El menú de 'First Dates' Cuatro

En la determinación de Aurora por encontrar a un compañero hecho y derecho, parecía encajar bien. «Para mí un hombre que trabaja y que ya ha logrado con la edad que tiene algo suyo se merece todas mis felicitaciones», señaló. Eso sí, dejándole claro que por su trabajo de bailarina y modelo, es primordial que le den espacio. A Nacho le pareció bien, pero los 15 minutos se le quedaron cortos. «La cita ha ido bien, me ha llamado la atención. Es muy guapa y me gusta su forma de pensar».

El segundo plato a probar por la soltera era Fernando (26), un jerezano con el que hizo buenas migas gracias a su afición común por el baile. «Me ha gustado que tiene ritmo. Para mí es fundamental, pero en mis relaciones casi ninguno sabía bailar», destacó.

Sin embargo, en un momento dado chocaron debido a que Aurora pensaba que no le estaba prestando atención al hablar. La respuesta recibida a Fernando no le acabó de gustar. «Es muy fría y cortante, yo eso en mi relación no lo quiero».

La cata del postre

Así, Aurora ha encontrado distintos sabores y texturas en las citas rápidas con Nacho y Fernando , pero todavía le quedaba el postre del menú degustación. En este punto, Sobera le presentó a Francisco (28) con la expectativa de que la cita discurriera muy dulce y romántica que las anteriores. En cambio, más bien saltaron chispas «¡Vaya postre! Si me coge me hace trozos. Lo habéis escogido bien alto, grande y fortote, si me coge me hace trozos», expresó asombrada la muchacha.

Activando el modo tonteo, el almeriense presumió de su personalidad «dulce y pícara», comparándose con los sabores del postre.

La decisión final Cuatro

El mayor pero entre ambos: la distancia. Aunque para Francisco el amor todo lo pueda, un viaje tan largo como el que separa Almería de Zaragoza solo lo emprendería si siente algo más que atracción física por la otra persona. Y no quiso aclarar si lo haría por Aurora , algo que a ella le sentó fatal. «He notado que se quiere hacer el duro, pero a mí esas cosas no me van. Tienes que ser muy natural y expresar lo que sientes, no hacerte el machote», recriminó.

Parecía, por tanto, que la soltera no repetiría plato, pero para sorpresa del personal del restaurante, confesaba que de los tres le habían gustado los dos. El que más, el postre. « Francisco me ha llamado la atención, es un chico simpático y guapo», admitió. Aunque, por si se quedaba con hambre decidió también tener una segunda cita con Fernando .