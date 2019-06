Game of Thrones El final de «Juego de tronos» no fue idea de los creadores, sino de George R.R. Martin El novelista ha reconocido que el desenlace de los libros, aún sin publicar, no será el mismo

Los Stark, claves en el final de Juego de tronos - HBO Play Series

MADRID Actualizado 01/06/2019 a las 16:25 [Ojo, este artículo contiene spoilers del final de «Juego de tronos»] Cuando acabó el final de «Juego de tronos», hace ya unas dos semanas, más de 1,5 millones de seguidores indignados con el desenlace firmaron una petición de Change.org pidiendo la cabeza de los guionistas y creadores, David Benioff y D. B. Weiss. Pero tal y como ha desvelado en una entrevista Isaac Hempstead Wright, el actor que da vida a Bran, la idea de proclamarle Rey de de Poniente no fue de los showrunners, sino de George R. R. Martin, autor de la famosa saga (aún incompleta) en la que se basa la serie. «David [Benioff] y Dan [Weiss] me contaron que George R.R. Martin había planeado para Bran. Una era la revelación de Hodor y la otra que sería el rey. Es muy especial estar involucrado en algo que es parte de la visión de George. Fue una forma muy bonita de cerrar todo», reconoció Hempstead Wright en una entrevista en uino de los blogs oficiales de HBO. «No creo que los fans deban quedarse solo con el final, sino con el mensaje de todo lo que estos personajes han hecho y cambiado. En el fondo, "Juego de tronos" es brillante cuando cuenta historias humanas, y hay tantos tipos de gente y trayectorias que cada uno tiene sus conclusiones y mensajes morales. Creo que es algo muy bueno de ver pero también una herramienta muy útil para sentarnos y reflexionar sobre cómo nos comportamos», aclara. Habrá que esperar aún varios años para ver cómo deseña Martin el final de su saga en las novelas. A partir de la sexta temporada, la serie adelantó a los libros y siguió su propio camino, si bien los guiones siempre contaron con la supervisión de Martin. El escritor aseguró, antes del polémico final, que sus novelas contaría con un final distinto al de la ficción de HBO. Eso sí, con muchos puntos en común.