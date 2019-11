Actualizado 18/11/2019 a las 18:47

A lo largo de la historia de la televisión, pocas parejas se han llevado tanto cariño de la audiencia como la que formaron Alyson Hannigan y Jason Segel durante casi una década en «Cómo conocí a vuestra madre», la exitosa comedia de CBS. Como Lily Aldrin y Marshall Eriksen respectivamente, los dos llevaron a la gran pantalla una historia de amor de las de verdad, que duró desde el inicio hasta el final de la serie (aunque con alguna breve crisis, todo sea dicho), en la que no dejaron en ningún momento de aconsejar a su gran amigo, Ted Mosby (Josh Radnor).

Muchos seguidores pensaban que la relación entre Marshall y Lily también sería extensible a la vida real, aunque lo cierto es que no es así. El actor lleva varios años de relación con la fotógrafa Alexis Mixter, mientras que Hannigan se casó en 2003 con el también intérprete Alexis Denisof, con el que tiene dos hijos en común. Por ello, a pesar de que los fanáticos de «Cómo conocí a vuestra madre» siempre han fantaseado con que ambos actores terminasen juntos más allá de las cámaras, la realidad es que es una idea que parece una quimera.

Más todavía después de que hace algún tiempo, trascendiera la noticia de que a Hannigan no le gustaba besar a Segel en la ficción. ¿El motivo? Que el actor es fumador y la intérprete no puede soportar el humo del tabaco. En ese sentido, el portal «Nicki Swift» se ha hecho eco de unas declaraciones de la actriz, que habla claro sobre los problemas que tenía a la hora de juntar sus labios con los de Segel. «No aguanto el humo del tabaco. Es como besar a un cenicero», refiere Hannigan, que hace hincapié en que el actor trató de acoplarse a sus gustos. «Él intentaba ser cortés y tomaba chicles o caramelos de menta, pero lo cierto es que eso apenas ayudaba», agrega la intérprete.

Incluso, cuenta Hannigan, Segel recurrió a la intérprete para que le ayudase a dejar de fumar. «Cuando grabamos el episodio piloto de “Cómo conocí a vuestra madre”, me dijo: “Ayúdame a dejar de fumar y seré tu mejor amigo”. Entonces, hicimos una apuesta: él me pagaría diez dólares cada vez que se fumase un cigarro. ¡Y solo después del primer día, ya me debía 200 dólares!», rememora Hannigan. La técnica consiguió surtir efecto... aunque solo a medias. «Un día me dijo: “Lo estoy dejando”. Y de repente, dejó de fumar de golpe durante un año. Fue fantástico. Hasta que un día, de buenas a primeras, se estresó y volvió a fumar otra vez», cuenta Hannigan.

A pesar de ello, la actriz recuerda con mucho cariño su etapa junto a Segel en «Cómo conocí a vuestra madre». «Es un hombre maravilloso», afirmó entre lágrimas en «The Talk», el célebre formato de entrevistas de la CBS y al que el equipo al completo de «Cómo conocí a vuestra madre» acudió en enero de 2014, cuando la serie estaba a punto de terminar.