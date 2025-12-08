Globos de Oro 2026: lista completa de nominados por categorías

08/12/2025 Actualizado a las 16:43h.

Ya se conocen los nombres de los nominados a los Globos de Oro 2026. Este lunes 8 de diciembre se han anunciado las películas, series, actores, actrices, directores, etcétera, que lucharán por un galardón en la 83ª edición de estos premios de cine y ... series, que este año incorporan también galardón para podcast. La gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en el Beverly Hilton, en California.

En esta edición destaca la doble nominación a la película española 'Sirat': a mejor película extranjera y mejor música original para Kangding Ray. Esta es la película que también ha sido elegida para representar a nuestro país en la 98 edición de los Premios Oscar.

Congratulations to the 83rd #GoldenGlobes nominees for Best Non-English Language Motion Picture:



✨ IT WAS JUST AN ACCIDENT | NEON | FRANCE

✨ NO OTHER CHOICE | NEON | SOUTH KOREA

✨ THE SECRET AGENT | NEON | BRAZIL

✨ SENTIMENTAL VALUE | NEON | NORWAY

✨ SIRĀT| NEON | SPAIN

✨… pic.twitter.com/h4i5QzQzK1 — Golden Globes (@goldenglobes) December 8, 2025

Por otro lado, el largometraje más nominado es 'Una batalla tras otro', con nueve nominaciones. A continuación puedes consultar la lista completa con todas las nominaciones a los Globos de Oro 2026 por categorías.

Lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2026

Cine:

Nominadas a mejor película de drama 'Hamnet'

'Frankenstein'

'Un simple accidente'

'El agente secreto'

'Valor sentimental'

'Pecadores'

Nominadas a mejor película comedia o musical 'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Bugonia'

'Blue Moon'

'Nouvelle Vague'

'No other choice'

Nominadas a mejor dirección Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Guillermo Del Toro por 'Frankenstein'

Ryan Coogler por 'Pecadores'

Chloé Zhao por 'Hamnet'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Jafar Panahi por 'Un simple accidente'

Nominadas a mejor actriz de drama Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Jennifer Lawrence por 'Die my love'

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Julia Roberts por 'Caza de brujas'

Sydney Sweeney por 'Christy'

Eva Victor 'Sorry, baby'

Nominados a mejor actor de drama Oscar Isaac por 'Frankenstein'

Dwayne Johnson por 'The Smashing Machine'

Joel Edgerton por 'Sueños de trenes'

Michael B. Jordan por 'Pecadores'

Wagner Moura por 'El agente secreto'

Jeremy Allen White por 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

Nominadas a mejor actriz de comedia o musical Amanda Seyfried por 'El testamento de Ann Lee'

Emma Stone por 'Bugonia'

Rose Byrne por 'If I Had Legs I'd Kick You'

Cynthia Erivo por 'Wicked Parte II'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Nominados a mejor actor de comedia o musical George Clooney por 'Jay Kelly'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Jesse Plemons por 'Bugonia'

Ethan Hawke por 'Blue Moon'

Lee Byung Hun por 'No other choice'

Nominadas a mejor actriz de reparto Ariana Grande por 'Wicked Parte II'

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Emily Blunt por 'The Smashing Machine'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Amy Madigan por 'Weapons'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Nominados a mejor actor de reparto Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

​Jacob Elordi por 'Frankenstein'

​Paul Mescal por 'Hamnet'

​Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

​Adam Sandler por 'Jay Kelly'

​Stellan Skarsgard por 'Valor sentimental'

Nominadas a mejor guion 'Una batalla tras otra' - Paul Thomas Anderson

'Hamnet' - Maggie O'Farrell y Chloé Zhao

'Pecadores' - Ryan Coogler

'Valor sentimental' - Joachim Trier y Eskil Vogt

'Un simple accidente' - Jafar Panahi

'Marty Supreme' - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Nominadas a mejor banda sonora Alexandre Desplat por 'Frankenstein'

​Ludwig Göransson por 'Los pecadores'

​Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra'

​Kangding Ray por 'Sirat'

​Max Richter por 'Hamnet'

​Hans Zimmer por 'F1: La película'

Nominadas a mejor canción original 'Dream as One' de 'Avatar: Fuego y ceniza'

​'Golden' de 'Las guerreras k-pop'

​'I Lied to You' de 'Los pecadores'

​'No Place Like Home' de 'Wicked: Parte II'

​'The Girl in the Bubble' de 'Wicked: Parte II'

​'Train Dreams' de 'Sueños de trenes'

Nominadas a mejor película de animación 'Guardianes de la noche: La fortaleza infinita'

'Arco'

'Elio'

'Las guerreras del KPop'

'Little Amelie'

'Zootrópolis 2'

Nominadas a mejor película de habla no inglesa 'Un simple accidente' (Francia)

'No other choice' (Corea del Sur)

'El agente secreto' (Brasil)

'Valor sentimental' (Noruega)

'Sirat' (España)

'La voz de Hind' (Túnez)

Nominadas a película con mejor alcance en taquilla ​'F1: La película'

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Las guerreras k-pop'

'Misión: Imposible - Sentencia final'

'Los pecadores'

'​Weapons'

​'Wicked: Parte II'

​'Zootrópolis 2'

Series:

Nominadas a mejor serie dramática 'The Pitt' - HBO Max

'Separación' Apple TV

'Pluribus' - Apple TV

'Slow Horses' - Apple TV

'The White Lotus' - HBO Max

'La diplomática' - Netflix

Nominadas a mejor serie de comedia o musical 'Colegio Abbott' - ABC

​'The Bear' - FX

​'Hacks' - HBO Max

​'Nadie quiere esto' - Netflix

​'Solo asesinatos en el edificio' - Hulu

​'The Studio' - Apple TV

Nominadas a mejor miniserie o telefilme 'Adolescencia' - Netflix

​'Su peor pesadilla' - Peacock

​'La bestia en mí' - Netflix

​'Black Mirror' - Netflix

​'Dying for Sex' - FX

​'La novia' - Prime Video

Nominadas a mejor actriz de serie dramática Keri Russell por 'La diplomática'

Kathy Bates por 'Matlock'

​Britt Lower por 'Separación'

​Helen Mirren por 'Tierra de mafiosos'

​Bella Ramsay por 'The Last of Us'

​Rhea Seehorn por 'Pluribus'

Nominados a mejor actor de serie dramática Diego Luna por 'Andor'

Mark Ruffalo por 'Task'

Adam Scott por 'Separación'

Noah Wyle por 'The Pitt'

Sterling K. Brown por 'Paradise'

Gary Oldman por 'Slow Horses'

Nominadas a mejor actriz de miniserie o telefilme Amanda Seyfried por 'Long Bright River'

Robin Wright por 'The Girlfriend'

Michelle Williams por 'Dying for sex'

Sarah Snook por 'Su peor pesadilla'

Claire Danes por 'La bestia en mí'

Rashida Jones por 'Black Mirror'

Nominados a mejor actor de miniserie o telefilme Paul Giamatti por 'Black Mirror'

Matthew Rhys por 'La bestia en mí'

Stephen Graham por 'Adolescencia'

Charlie Hunnam por 'Monstruo: la historia de Ed Gein'

Jude Law por 'Black Rabbit'

Jacob Elordi por 'El camino estrecho'

Nominadas a mejor actriz de serie de comedia o musical Jean Smart por 'Hacks'

Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'

Selena Gómez por 'Solo asesinatos en el edificio'

Jenna Ortega por 'Miércoles'

Ayo Edebiri por 'The Bear'

Natasha Lyonne por 'Poker face'

Nominados a mejor actor de serie de comedia o musical Adam Brody por 'Nadie quiere esto'

Jeremy Allen White por 'The Bear'

Glen Powell por 'Chad Powers'

Steve Martin por 'Solo asesinatos en el edificio'

Martin Short por 'Solo asesinatos en el edificio'

Nominadas a mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme ​Erin Doherty por 'Adolescencia'

Carrie Coon por 'The White Lotus'

​Aimee Lou Wood por 'The White Lotus'

​Parker Posey por 'The White Lotus'

​Hannah Einbinder por 'Hacks'

​Catherine O'Hara por 'The Studio'

Nominados a mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme Owen Cooper por 'Adolescencia'

Ashley Walters por 'Adolescencia'

​Walton Goggins por 'The White Lotus'

Jason Isaacs por 'The White Lotus'

​Tramell Tillman por 'Separación'

Billy Crudup por 'The Morning Show'

Nominados a Mejor Podcast 'Armchair Expert with Dax Shepard'

'Call Her Daddy'

'Good Hang with Amy Poehler'

'The Mel Robbins Podcast'

'Smartless'

'Up First'

Premio Carol Burnett por la trayectoria televisiva Sarah Jessica Parker

