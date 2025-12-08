Globos de Oro 2026: lista completa de nominados por categorías
Consulta la lista completa de películas, series, actores y actrices nominados a la 83ª edición de los Globos de Oro 2026
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro
Ya se conocen los nombres de los nominados a los Globos de Oro 2026. Este lunes 8 de diciembre se han anunciado las películas, series, actores, actrices, directores, etcétera, que lucharán por un galardón en la 83ª edición de estos premios de cine y ... series, que este año incorporan también galardón para podcast. La gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en el Beverly Hilton, en California.
En esta edición destaca la doble nominación a la película española 'Sirat': a mejor película extranjera y mejor música original para Kangding Ray. Esta es la película que también ha sido elegida para representar a nuestro país en la 98 edición de los Premios Oscar.
Congratulations to the 83rd #GoldenGlobes nominees for Best Non-English Language Motion Picture:— Golden Globes (@goldenglobes) December 8, 2025
✨ IT WAS JUST AN ACCIDENT | NEON | FRANCE
✨ NO OTHER CHOICE | NEON | SOUTH KOREA
✨ THE SECRET AGENT | NEON | BRAZIL
✨ SENTIMENTAL VALUE | NEON | NORWAY
✨ SIRĀT| NEON | SPAIN
✨… pic.twitter.com/h4i5QzQzK1
Por otro lado, el largometraje más nominado es 'Una batalla tras otro', con nueve nominaciones. A continuación puedes consultar la lista completa con todas las nominaciones a los Globos de Oro 2026 por categorías.
Lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2026
Cine:
Nominadas a mejor película de drama
-
'Hamnet'
-
'Frankenstein'
-
'Un simple accidente'
-
'El agente secreto'
-
'Valor sentimental'
-
'Pecadores'
Nominadas a mejor película comedia o musical
-
'Marty Supreme'
-
'Una batalla tras otra'
-
'Bugonia'
-
'Blue Moon'
-
'Nouvelle Vague'
-
'No other choice'
Nominadas a mejor dirección
-
Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
-
Guillermo Del Toro por 'Frankenstein'
-
Ryan Coogler por 'Pecadores'
-
Chloé Zhao por 'Hamnet'
-
Joachim Trier por 'Valor sentimental'
-
Jafar Panahi por 'Un simple accidente'
Nominadas a mejor actriz de drama
-
Renate Reinsve por 'Valor sentimental'
-
Jennifer Lawrence por 'Die my love'
-
Jessie Buckley por 'Hamnet'
-
Julia Roberts por 'Caza de brujas'
-
Sydney Sweeney por 'Christy'
-
Eva Victor 'Sorry, baby'
Nominados a mejor actor de drama
-
Oscar Isaac por 'Frankenstein'
-
Dwayne Johnson por 'The Smashing Machine'
-
Joel Edgerton por 'Sueños de trenes'
-
Michael B. Jordan por 'Pecadores'
-
Wagner Moura por 'El agente secreto'
-
Jeremy Allen White por 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'
Nominadas a mejor actriz de comedia o musical
-
Amanda Seyfried por 'El testamento de Ann Lee'
-
Emma Stone por 'Bugonia'
-
Rose Byrne por 'If I Had Legs I'd Kick You'
-
Cynthia Erivo por 'Wicked Parte II'
-
Kate Hudson por 'Song Sung Blue'
-
Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'
Nominados a mejor actor de comedia o musical
-
George Clooney por 'Jay Kelly'
-
Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'
-
Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'
-
Jesse Plemons por 'Bugonia'
-
Ethan Hawke por 'Blue Moon'
-
Lee Byung Hun por 'No other choice'
Nominadas a mejor actriz de reparto
-
Ariana Grande por 'Wicked Parte II'
-
Elle Fanning por 'Valor sentimental'
-
Emily Blunt por 'The Smashing Machine'
-
Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'
-
Amy Madigan por 'Weapons'
-
Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'
Nominados a mejor actor de reparto
-
Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'
-
Jacob Elordi por 'Frankenstein'
-
Paul Mescal por 'Hamnet'
-
Sean Penn por 'Una batalla tras otra'
-
Adam Sandler por 'Jay Kelly'
-
Stellan Skarsgard por 'Valor sentimental'
Nominadas a mejor guion
-
'Una batalla tras otra' - Paul Thomas Anderson
-
'Hamnet' - Maggie O'Farrell y Chloé Zhao
-
'Pecadores' - Ryan Coogler
-
'Valor sentimental' - Joachim Trier y Eskil Vogt
-
'Un simple accidente' - Jafar Panahi
-
'Marty Supreme' - Ronald Bronstein y Josh Safdie
Nominadas a mejor banda sonora
-
Alexandre Desplat por 'Frankenstein'
-
Ludwig Göransson por 'Los pecadores'
-
Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra'
-
Kangding Ray por 'Sirat'
-
Max Richter por 'Hamnet'
-
Hans Zimmer por 'F1: La película'
Nominadas a mejor canción original
-
'Dream as One' de 'Avatar: Fuego y ceniza'
-
'Golden' de 'Las guerreras k-pop'
-
'I Lied to You' de 'Los pecadores'
-
'No Place Like Home' de 'Wicked: Parte II'
-
'The Girl in the Bubble' de 'Wicked: Parte II'
-
'Train Dreams' de 'Sueños de trenes'
Nominadas a mejor película de animación
-
'Guardianes de la noche: La fortaleza infinita'
-
'Arco'
-
'Elio'
-
'Las guerreras del KPop'
-
'Little Amelie'
-
'Zootrópolis 2'
Nominadas a mejor película de habla no inglesa
-
'Un simple accidente' (Francia)
-
'No other choice' (Corea del Sur)
-
'El agente secreto' (Brasil)
-
'Valor sentimental' (Noruega)
-
'Sirat' (España)
-
'La voz de Hind' (Túnez)
Nominadas a película con mejor alcance en taquilla
-
'F1: La película'
-
'Avatar: Fuego y ceniza'
-
'Las guerreras k-pop'
-
'Misión: Imposible - Sentencia final'
-
'Los pecadores'
-
'Weapons'
-
'Wicked: Parte II'
-
'Zootrópolis 2'
Series:
Nominadas a mejor serie dramática
-
'The Pitt' - HBO Max
-
'Separación' Apple TV
-
'Pluribus' - Apple TV
-
'Slow Horses' - Apple TV
-
'The White Lotus' - HBO Max
-
'La diplomática' - Netflix
Nominadas a mejor serie de comedia o musical
-
'Colegio Abbott' - ABC
-
'The Bear' - FX
-
'Hacks' - HBO Max
-
'Nadie quiere esto' - Netflix
-
'Solo asesinatos en el edificio' - Hulu
-
'The Studio' - Apple TV
Nominadas a mejor miniserie o telefilme
-
'Adolescencia' - Netflix
-
'Su peor pesadilla' - Peacock
-
'La bestia en mí' - Netflix
-
'Black Mirror' - Netflix
-
'Dying for Sex' - FX
-
'La novia' - Prime Video
Nominadas a mejor actriz de serie dramática
-
Keri Russell por 'La diplomática'
-
Kathy Bates por 'Matlock'
-
Britt Lower por 'Separación'
-
Helen Mirren por 'Tierra de mafiosos'
-
Bella Ramsay por 'The Last of Us'
-
Rhea Seehorn por 'Pluribus'
Nominados a mejor actor de serie dramática
-
Diego Luna por 'Andor'
-
Mark Ruffalo por 'Task'
-
Adam Scott por 'Separación'
-
Noah Wyle por 'The Pitt'
-
Sterling K. Brown por 'Paradise'
-
Gary Oldman por 'Slow Horses'
Nominadas a mejor actriz de miniserie o telefilme
-
Amanda Seyfried por 'Long Bright River'
-
Robin Wright por 'The Girlfriend'
-
Michelle Williams por 'Dying for sex'
-
Sarah Snook por 'Su peor pesadilla'
-
Claire Danes por 'La bestia en mí'
-
Rashida Jones por 'Black Mirror'
Nominados a mejor actor de miniserie o telefilme
-
Paul Giamatti por 'Black Mirror'
-
Matthew Rhys por 'La bestia en mí'
-
Stephen Graham por 'Adolescencia'
-
Charlie Hunnam por 'Monstruo: la historia de Ed Gein'
-
Jude Law por 'Black Rabbit'
-
Jacob Elordi por 'El camino estrecho'
Nominadas a mejor actriz de serie de comedia o musical
-
Jean Smart por 'Hacks'
-
Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'
-
Selena Gómez por 'Solo asesinatos en el edificio'
-
Jenna Ortega por 'Miércoles'
-
Ayo Edebiri por 'The Bear'
-
Natasha Lyonne por 'Poker face'
Nominados a mejor actor de serie de comedia o musical
-
Adam Brody por 'Nadie quiere esto'
-
Jeremy Allen White por 'The Bear'
-
Glen Powell por 'Chad Powers'
-
Steve Martin por 'Solo asesinatos en el edificio'
-
Martin Short por 'Solo asesinatos en el edificio'
Nominadas a mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme
-
Erin Doherty por 'Adolescencia'
-
Carrie Coon por 'The White Lotus'
-
Aimee Lou Wood por 'The White Lotus'
-
Parker Posey por 'The White Lotus'
-
Hannah Einbinder por 'Hacks'
-
Catherine O'Hara por 'The Studio'
Nominados a mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme
-
Owen Cooper por 'Adolescencia'
-
Ashley Walters por 'Adolescencia'
-
Walton Goggins por 'The White Lotus'
-
Jason Isaacs por 'The White Lotus'
-
Tramell Tillman por 'Separación'
-
Billy Crudup por 'The Morning Show'
Nominados a Mejor Podcast
-
'Armchair Expert with Dax Shepard'
-
'Call Her Daddy'
-
'Good Hang with Amy Poehler'
-
'The Mel Robbins Podcast'
-
'Smartless'
-
'Up First'
Premio Carol Burnett por la trayectoria televisiva
-
Sarah Jessica Parker
Puedes seguir la última hora y todas las noticias sobre los Globos de Oro 2026 en abc.es.
