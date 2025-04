Brendan Fraser y Austin Butler, duelo de estrellas en la categoría de Mejor Actor de los premios Oscar

Mejor Actor está siendo una de las categorías más apasionantes de esta temporada de premios. La sensacional recepción de 'Elvis' en el Festival de Cannes situó a Austin Butler como el primer favorito para llevarse el premio allá por el mes de mayo. Tras el verano llegó el Festival de Venecia, de donde salieron los otros dos nombres que animarían la carrera: Colin Farrell (ganador de la Copa Volpi por 'Almas en pena de Inisherin' ) y Brendan Fraser , que acaparó titulares gracias a su llamativa transformación en 'La ballena' .

Farrell ha sido el actor más premiado de la temporada (fue el favorito de la crítica y se hizo con el Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical). Sin embargo, la evolución de la carrera le hace llegar a los Oscar por detrás de los dos máximos candidatos a llevarse la estatuilla. Brendan Fraser ha ganado el premio del Sindicato de Actores (el galardón que más se suele alinear con el Oscar) y cuenta a su favor con una narrativa poderosa: la del actor que consigue resurgir de sus cenizas. Sin embargo, Austin Butler ya le venció tanto en los Globos de Oro como en los BAFTA y cuenta a su favor con el hecho de 'Elvis', a diferencia de 'La ballena', sí ha logrado la nominación al Oscar en la categoría principal. Desde 2010 (cuando Jeff Bridges ganó por 'Corazón rebelde' ), no ha vuelto a ocurrir que un actor se lleve el premio al mejor protagonista por una película que no ha sido nominada. El quinteto de Mejor Actor se completa con el veterano Bill Nighy ('Living') y con una de las nuevas sensaciones de Hollywood: Paul Mescal ('Aftersun'). Por primera vez en 88 años, los cinco nominados al premio al mejor actor son novatos en los Oscar.

Austin Butler por 'Elvis'

Austin Butler lleva en el mundo de la interpretación desde que tenía 15 años. Las series infantiles como 'Hannah Montana' o 'Zoey 101' dieron paso a los productos para adolescentes ( 'The Carrie Diaries' , 'Las crónicas de Shannara' ). A medida que se acercaba a los 30 años, Butler sintió la necesidad de reinventarse y su vida cambió gracias a Denzel Washington , que contó con él para la obra de teatro 'The Iceman Cometh' . Después llegaría un papel en la comedia 'Los muertos no mueren' y una participación breve pero impactante en 'Érase una vez en Hollywood' : era uno de los miembros de la familia Manson a los que se enfrentaba Brad Pitt al final de la película.

Cuando Butler se enteró de que Baz Luhrmann estaba preparando una película sobre Elvis , se encargó personalmente de hacerle llegar un vídeo en el que aparecía imitando al Rey del Rock. Cuando se reunió por primera vez con el director, el actor ya llevaba un mes trabajando con varios entrenadores (de movimiento, de canto y de diálogo) para convertirse en el mejor Elvis posible. Una vez que obtuvo el papel, se lanzó a un riguroso período de preparación que, por culpa del retraso pandémico, se extendió hasta un año y medio. Butler estudió entrevistas y actuaciones de Elvis, vio todas sus películas y escuchaba cintas de la voz de Presley cada noche antes de dormir. Tanto tiempo pasó el actor metido en la piel del personaje que a, día de hoy, su voz sigue recordando a la de Elvis. Pero Butler no solo se limitó a realizar una imitación perfecta del cantante sino que también se esforzó en mostrar el lado más humano de ese hombre que fue devorado por su propia fama. Es el clásico papel que suele volver locos a los votantes de los Oscar.

Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin'

Colin Farrell solo tenía 23 años cuando su primer papel protagonista (en 'Tigerland' ) le convirtió en uno de los actores jóvenes más solicitados de Hollywood. En apenas un par de años, Farrell compartió pantalla con Tom Cruise ( 'Minority Report' ), Bruce Willis ( 'La guerra de Hart' ) o Al Pacino ( 'La prueba' ). Su fama de actor díscolo no evitó que recibiera las llamadas de Oliver Stone ( 'Alejandro Magno' ), Terrence Malick ( 'El nuevo mundo' ) o Woody Allen ( 'El sueño de Cassandra' ). Su salto a la fama estuvo bañado en alcohol y drogas hasta que decidió ingresar en una clínica de desintoxicación en 2005. Uno de los primeros papeles que realizó en su época sobria fue 'Escondidos en Brujas' , su primer trabajo con Martin McDonagh , que le valió el aplauso de la crítica y un Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical.

En 2022, Farrell ha demostrado su extraordinaria versatilidad: además de brillar en 'Almas en pena de Inisherin', también estuvo en 'The Batman' (irreconocible como El Pingüino), el drama basado en hechos reales 'Trece vidas' y la cinta independiente 'Despidiendo a Yang'. Farrell ha conseguido su primera nominación al Oscar por un papel que no tiene nada que ver con la imagen de chico malo que proyectaba al inicio de su carrera. En 'Almas en pena de Inisherin' es Pádraic, un hombre sencillo y de pocas luces que es incapaz de asimilar que su mejor amigo ( Brendan Gleeson ) decida romper su relación con él de la noche a la mañana. Farrell vuelve a exhibir una química extraordinaria con Gleeson, con el que ya coincidió en 'Escondidos en Brujas', y consigue robar el corazón del espectador con un papel que fue específicamente escrito para él por Martin McDonagh. El realizador irlandés es, junto a Yorgos Lanthimos (que le ha dirigido en 'Langosta' y 'El sacrificio de un ciervo sagrado' ), el máximo responsable de haber convertido a Farrell en un actor de prestigio.

Brendan Fraser por 'La ballena (The Whale)'

Brendan Fraser fue una gran estrella de Hollywood en los años 90 gracias a títulos como 'George de la jungla' o 'La momia' . Desde el inicio de la carrera, se le quiso encasillar en comedias alocadas (como 'El hombre de California' y 'Cabezas huecas' ), pero Fraser siempre luchó por ser considerado un actor «serio». Compartió pantalla con Ian McKellen en 'Dioses y monstruos' y con Michael Caine en 'El americano imposible' y también formó parte del extenso elenco de la oscarizada 'Crash' . En la última década se refugió en películas de serie B y en la televisión ( 'The Affair' , 'Doom Patrol' ). Justo cuando parecía que Hollywood se había olvidado de él, apareció 'La ballena' para volver a situarle en la primera línea. Con Oscar o sin él, Fraser ya se ha asegurado un (nuevo) futuro en el cine. Su próximo proyecto será 'Killers of the Flowers Moon' , la esperada nueva película de Martin Scorsese .

Darren Aronofsky tardó diez años encontrar al actor perfecto para encarnar a Charlie, un hombre de más de 200 kilos que vive postrado en su sofá y sin apenas contacto con el mundo exterior. Aunque se niega a acudir a un hospital y parece decidido a abandonar este mundo, hay algo que necesita hacer antes de que sea demasiado tarde: reconectar con su hija. Fraser tenía que pasar entre tres y cinco horas en la silla de maquillaje para convertirse en Charlie. El actor contó con la ayuda de una fundación (la Obesity Action Coalition), para sumergirse en los detalles de la enfermedad, y vio innumerables películas y programas de televisión para comprender cómo se había representado la obesidad mórbida en el audiovisual. Por si su personaje no fuera suficientemente conmovedor, Fraser también ha conseguido ganarse el cariño del público fuera de la pantalla. El actor, que hace unos años hizo público que sufrió una agresión sexual en 2003 , no ha podido reprimir las lágrimas cada vez que ha recogido un premio esta temporada. Solamente Austin Butler puede evitar que Fraser acabe protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la próxima ceremonia.

Paul Mescal por 'Aftersun'

En apenas tres años, Paul Mescal ha pasado de ser un absoluto desconocido a convertirse en una estrella de Hollywood. Su celebrado papel en la serie 'Normal People' (que le valió una nominación al Emmy) le abrió las puertas del cine. En 2021 le vimos en un breve papel junto a Olivia Colman en 'La hija oscura' y, al año siguiente, Mescal llegaba al Festival de Cannes como protagonista de dos películas: 'God's Creatures' y 'Aftersun'. Mescal también ha triunfado en el teatro recientemente con el 'revival' de 'Un tranvía llamado deseo' en el West End. Su próximo proyecto será el rodaje de 'Gladiator 2' , en la que interpretará a la versión del adulta del sobrino del emperador Cómodo.

Como en 'Normal People', Mescal tiene una enorme responsabilidad en 'Aftersun': la de interpretar a un personaje que está atravesando una depresión. La ópera prima de tintes autobiogŕaficos de Charlotte Wells está protagonizada por Calum, hombre que está pasando unas vacaciones con su hija en Turquía. La película huye de los denominados 'Oscar clips' (cuando Calum llora, lo hace de espaldas a la cámara), pero Mescal hace un trabajo increíble transmitiendo la profunda desesperanza que siente su personaje y sus intentos por aparentar normalidad cuando está delante de su hija. Las redes sociales explotarían si Mescal se hace con el Oscar (su nominación fue la más celebrada en el día del anuncio), pero todo apunta a que todavía es demasiado pronto para él. Si ganara el premio, se convertiría en el ganador más joven de la historia.

Bill Nighy por 'Living'

A sus 73 años, el actor inglés consigue su primera nominación al Oscar. Tras desarrollar las dos primeras décadas de su carrera en la televisión británica, su divertida encarnación de un cantante de rock en 'Love Actually' (2003) le dio proyección internacional (y le valió un BAFTA al mejor actor de reparto). Desde ese momento, ha sido habitual verle en grandes producciones de Hollywood ( la saga 'Piratas del caribe' , 'Underworld: Evolution' , 'Ira de titanes' ), aunque en ningún momento ha dejado de trabajar en Reino Unido (e incluso se dejó ver en el cine español en 'La librería' ).

En 'Living' ( 'remake' de uno de los grandes clásicos de Akira Kurosawa ), Nighy interpreta al Sr. Williams, un caballero inglés que decide dar un cambio drástico a su monótona vida tras recibir un diagnóstico terminal. El Sr. Williams se nos presenta como un hombre estoico y huraño pero va desmontando poco a poco su fachada hasta que acaba ganándose el corazón del espectador en la escena en la que interpreta 'The Rowan Tree' (cantar es una de las grandes pasiones de Nighy). El personaje es un vehículo perfecto para el lucimiento de un actor al que frecuentemente hemos visto en roles estrafalarios pero que, en esta ocasión, realiza una extraordinario ejercicio de contención. Se trata de una de esas interpretaciones tras la que no parece haber demasiado esfuerzo pero que solamente pueden ser realizadas por un actor tan experimentado como él.