Jafar Panahi, de la cárcel en Irán a la Palma de Oro en Cannes: «Siempre me he sentido libre porque hago cine sobre la libertad»

El cineasta estrena en España su premiada película 'Un simple accidente'

Crítica de 'Un simple accidente'

Fotograma de 'Un simple accidente', la premiada película de Jafar Panahi
Fotograma de 'Un simple accidente', la premiada película de Jafar Panahi
Fernando Muñoz

Fernando Muñoz

San Sebastián

Pocas biografías como la de Jafar Panahi (Irán, 1960) resumen mejor el sufrimiento de quien es víctima del régimen de los Ayatolás; también, de la dignidad de Europa como refugio para los que huyen de las cárceles de pensamiento. Jafar Panahi, director, ha sido ... condenado, retenido, torturado. Cineastas de todo el mundo, de Hollywood a Japón, pidieron su liberación en 2010, cuando fue condenado a seis años de cárcel y 20 de inhabilitación. Se le prohibió hasta dar entrevistas. Logró dejar la prisión tras una durísima huelga de hambre y una fianza millonaria. Tardó años en filmar de manera clandestina la fabulosa 'Taxi Teherán'. Pero en 2022 volvió a ser condenado. Y volvió a ponerse en huelga de hambre. Lo dejaron salir del país, tras catorce años sin pasaporte, para ver a su hija en París. Pudo volver a rodar –de vuelta en Teherán– en secreto, con actores que se jugaron la cárcel y con una historia que vuelve a retratar la indignidad moral del régimen (de cualquiera autoritario, en realidad) con una chispa de humor entre tanta calamidad. Se titula 'Un simple accidente', y es tan milagrosa, tan fantástica, que le valió la Palma de oro de Cannes, a donde pudo viajar el propio Panahi entre múltiples dificultades. Ahora, por fin, la película llega a España hoy.

Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

Fernando Muñoz

