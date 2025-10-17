Suscríbete a
Crítica de 'Un simple accidente' (***): Ruido de pasos de la dictadura iraní

Jafar Panahi ganó la Palma de oro con esta película que no elude el componente de 'normalidad' del supuesto torturador

Fotograma de 'Un simple accidente'
Oti Rodríguez Marchante

Dos cosas que conviene llevar sabidas a esta película (y otras) del director iraní Jafar Panahi: que es habitualmente perseguido, acosado, encarcelado y prohibido por el régimen teocrático iraní y que, a pesar de todo, se las apaña para rodar películas clandestinamente y, como esta ... última, llevarlas a los festivales e incluso ganar en Cannes la Palma de Oro. 'Un simple accidente' es una película clandestina, rodada con el apremio de lo furtivo, en una furgoneta, entre la vorágine de las calles y algunos parajes desiertos, pero también es una película reposada, reflexiva, que indaga mediante una fábula en los boquetes morales de una sociedad machacante y machacada.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

