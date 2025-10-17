Crítica de 'Un simple accidente' (***): Ruido de pasos de la dictadura iraní

Dos cosas que conviene llevar sabidas a esta película (y otras) del director iraní Jafar Panahi: que es habitualmente perseguido, acosado, encarcelado y prohibido por el régimen teocrático iraní y que, a pesar de todo, se las apaña para rodar películas clandestinamente y, como esta ... última, llevarlas a los festivales e incluso ganar en Cannes la Palma de Oro. 'Un simple accidente' es una película clandestina, rodada con el apremio de lo furtivo, en una furgoneta, entre la vorágine de las calles y algunos parajes desiertos, pero también es una película reposada, reflexiva, que indaga mediante una fábula en los boquetes morales de una sociedad machacante y machacada.

La esencia de su argumento consiste en reunir, de modo accidental y por el azar de un pequeño accidente de carretera, a un supuesto torturador al servicio del régimen con algunas de sus víctimas, que se debaten entre dudas sobre su identidad (él niega ser quien ellos creen), pues sufrieron sus torturas encapuchados y solo tienen la referencia de su voz y el ruido atroz de sus pasos con su pierna ortopédica.

A pesar de la premura y carencias de producción, es una película ágil, bien filmada y que mantiene viva la intriga en el interior de su historia, que progresa con dureza y también ligereza (con la voluntad de no perder un sentido del humor elemental en sus situaciones) hacia los puntos clave que desea señalar Panahi, las dudas sobre la verdad, las dudas sobre la venganza, las dudas sobre la indulgencia…, y un dedo acusador a la negrura, horror y secuelas que proyecta el régimen sobre el individuo. Y aún otro punto clave diluido en la trama pero fundamental para establecer equiparaciones éticas entre la hirviente necesidad de revancha y el agua helada de lo humano, lo familiar. Panahi no elude el componente de 'normalidad' del supuesto torturador y le dedica el espacio y el tiempo de unas secuencias a su situación familiar, con una mujer, una hija y otro bebé en camino.

El hecho de que la película examine tanto los motivos de la venganza como los del perdón o el olvido no solo intensifica la intriga, sino también su deseo de integridad, de contener una cierta anchura además del grito de reproche al sanguinario poder. Y el hecho de que tanto su director como todos sus actores, tan nuevos, desconocidos, ocasionales, no puedan dar otra impresión que la de ser protagonistas ahí de sus propias vidas, o casi, le proporciona un valor añadido cuyo impuesto, cuyo IVA, merece ser pagado con gusto.

En cuanto a su estructura y progresión, 'Un simple accidente' se expresa muy bien en su primera mitad, cuando coloca a los personajes, sus motivaciones y las dudas en el camino que tienen que recorrer; pero hay una pequeña embolia en el flujo del interés en su desarrollo a partir de esa mitad, con algunas situaciones que se hacen reiterativas y que actúan como coágulo que frena la sensación de ritmo ascendente en la trama. Se sigue en ella, sí, pero se empieza a nublar la brillantez de la primera hora, aunque Panahi lo resuelve con maestría y con un golpe de inteligencia cinematográfica en un desenlace sencillo, directo, genial, imposible de mejorar. En cierto modo, el cerrojazo que se merece esta historia y el que le da profundidad y saldo moral a una fábula tan vivida por el mundo.