Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de 'La tierra de Amira': La semilla del buen tomate y de la buena convivencia

«No es una película que aclare los males del mundo, pero sí pone algunos acentos en ellos»

Las críticas de los estrenos de la semana

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

Fotograma de 'La tierra de Amira'
Fotograma de 'La tierra de Amira'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es el primer largometraje dirigido por el guionista Roberto Jiménez y tanto podría ser una película social como un cuento navideño. Social, porque alude a algunas cuestiones cargadas de actualidad, como la inmigración, la llamada España vaciada, la tolerancia, el abuso o el caciquismo en ... las zonas rurales. Y cuento, porque se procura la historia de un blancor y una pureza en la mirada de algunos personajes que la convierten en material didáctico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app