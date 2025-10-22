Blanca Soroa, el último milagro del cine español: «Claro que entiendo la llamada de estas chicas que quieren ser monjas»

Para comprender un milagro, lo primero es recomponerlo. El milagro aquí se llama Blanca Soroa, 17 años, verbo de quien lleva toda la vida en esto y una experiencia vital que muchos no alcanzan en varias décadas. Pocos actores jóvenes –algunos con diez años ... más que Soroa– se explican con su agilidad, y eso que todavía no ha abandonado el colegio. Una escena la explica: el pasado jueves estaba en la Academia de Cine ante más de 150 butacas hablando de 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa que protagoniza. Allí había cineastas experimentados, intérpretes de toda la vida, gente de la industria… viendo cómo una niña de 17 años que jamás había protagonizado nada más que el vídeo de su comunión era el eje de la película con el guion más preciso de la temporada, en el que una niña de buena familia recibe la llamada de Dios. A la mañana siguiente, Blanca Soroa amanecía en Madrid todavía de madrugada y, acompañada por su padre, cogía un avión destino a Bilbao: tenía que estar en el colegio a primera hora para hacer un examen de Química.

Lo primero es lo primero: y en la familia Soroa antes que la fama, las portadas de las revistas o los premios (Concha de Oro en San Sebastián y nominación 'asegurada' al Goya) lo primordial es la educación. «Mis notas no son malas… Intento ser buena estudiante», dice Blanca Soroa con la boca pequeña de quien no quiere presumir de buen expediente. Está en el Edificio Telefónica de Madrid –ahora arropada por su madre– para la promoción de 'Los domingos', que se estrena este viernes. El examen de Química era tan importante para la alumna de Segundo de Bachillerato que sueña (quizá ya solo es «soñaba») con estudiar Medicina para trabajar con Médicos sin Fronteras como lo son las entrevistas y las sesiones de fotos para su sueño (ya realidad, quizá) de ser actriz. Aunque, claro, tiene aún 17 años y quedan conversaciones pendientes en casa hasta saber si lo primero será la Universidad o la escuela de arte.

Arriba, Blanca Soroa posa para ABC. Abajo, en el rodaje de 'Los domingos' con Alauda Ruiz de Azúa Guillermo Navarro / David Herránz

«Yo todo esto lo estoy disfrutando porque es algo nuevo... pero también puede que sea la última vez que lo haga», dice con la levedad de quien todavía cree que el tiempo es infinito. «A mí todo me parece flipante, pero no solo estar en el Kursaal en el Festival de San Sebastián, también ver cómo daban a la claqueta en el rodaje, que hubiera una pausa del bocadillo o que una maquilladora me retocara en cada escena… yo no sabía que nada de eso era así», explica.

La inocencia le viene como un guante para su papel en 'Los domingos', el de una niña de clase media y colegio religioso que de pronto descoloca a todos cuando dice que ha sentido la llamada de Dios y quiere entrar en un convento de clausura. La decisión se retrata en la película con la sutileza y delicadeza a la que ya acostumbra Alauda Ruiz de Azúa. También, sin los maniqueísmos y tópicos que acostumbra el cine español: otro milagro de estos 'domingos'.

Y aquí aparece el personaje de Ainara, al que da vida Blanca Soroa, con tantas certezas por entregarse a Dios como dudas siembra en su casa, sobre todo en la figura de su tía, que no entiende cómo la niña va a renunciar a su libertad para meterse en un convento. Para Blanca, con la mirada limpia y sin prejuicios, todos tienen la razón, aunque ella, cuando habla en esta mañana de lunes en Madrid, solo se enciende al descifrar a Ainara; se le dispara la emoción con la misma luz que expele su personaje: «Es que al final las chicas que reciben la llamada de Dios... ¡Es que es la llamada de Dios! O sea, ellas no se plantean que van a dejar en casa a su padre, o a sus hermanas, como es el caso de Ainara... «Me ha llamado Dios. ¿Cómo no voy a ir?» Es como si tú te enamoras increíblemente de una persona que vive en la otra punta del mundo, ¿cómo no te vas a ir? Entiendo que es difícil de entender, y sé que yo lo entiendo más porque lo he trabajado. A lo mejor antes del rodaje me hubiese sido bastante más difícil. Pero sí, sí, sí... claro que entiendo la llamada de estas chicas que quieren ser monjas», explica.

La pregunta ahora es obligada: ¿Has sentido la llamada alguna vez? «[Piensa] Hombre, he sentido la llamada... La llamada por la interpretación. Voy al conservatorio desde que tengo seis años, toco el piano, estudio canto lírico, canto en un coro también. El año pasado estuvimos en Taiwán de gira compitiendo con coros profesionales. No es que yo sea como una chica supercientífica y de pronto como que he sentido la llamada artística... Creo que siempre la he tenido», remata hablando a la velocidad de la luz.

Riesgo y control

La película está tan desarraigada de tópicos que los amigos de Ainara tampoco la juzgan, ni la acosan. Son chavales normales, con sus historias, cada uno con sus ganas de descubrir la vida, el amor –ya sea físico o espiritual– que entienden mejor que los adultos a su amiga. Es el ejemplo de que se puede hacer cine sin mirar solo al lado tenebroso de la vida y no por ello no sembrar al espectador con preguntas abismales. Y todo lo encarna Blanca Soroa, que presume de grupo gigante de amigos y de plan para este viernes:ir los 30 compañeros al cine a ver su película. «Mis amigos están igual que siempre conmigo. O sea, no se enteran ni de la mitad de lo que hago porque tampoco voy por ahí contando mucho. Luego, en el cole, sí es verdad que los profes me dicen un montón de cosas», explica Soroa, todo inocencia, todo milagrosa normalidad.

Por eso, cuando habla de las redes sociales, omnipresentes en su edad (y en la de todos), vuelve a desmarcarse por el centro, lejos de todos los titulares amarillistas que los programas de tarde asocian a sus coetáneos: «Me llevo bien con las redes sociales. Hay como dos tipos de obsesiones ahora, los que están muy pendientes y quieren salir en todo, y los que están como en contra y no quieren subir nada. Yo estoy en el medio... no estoy pendiente a que me hagan la foto para poder subirla. Normal, no sé», dice –duda– quien a sus 17 años sabe perfectamente donde está y es capaz de tomar distancia de su personaje (ya sea el de la película o el de sus redes sociales), algo que otros tardan años en lograr y otros, directamente, no logran nunca.

«Es que me pasa una cosa –relata Soroa– que cuando me veo en un tráiler de la película, me hace ilusión y pienso «¡ay, qué guay!». O cuando estoy en el colegio, que pienso mucho en 'Los domingos', pero pienso un poco como si fuese un fan. O cuando me hacen una entrevista y sí es verdad que veo a una persona que se parece mucho a mí, que dice lo que yo pienso, pero no me veo a mí. O sea, sí me veo a mí... Es que no sé, es extraño». Como para no. Como para asumir sin esfuerzo que hace un año estaba preparando las clases y un año después está preparando las entrevistas... Sin dejar de pensar en las clases. Porque si Segundo de Bachillerato es un curso lleno de estrés y problemas para cualquier chaval, imaginen añadirle la aventura de hacerse un hueco en un sitio como el cine.

Por suerte, a Blanca la rodean sus padres. Bastan dos conversaciones con ellos para entender por qué su hija está viviendo esta locura con una cordura milagrosa.