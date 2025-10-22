Suscríbete a
Blanca Soroa, el último milagro del cine español: «Claro que entiendo la llamada de estas chicas que quieren ser monjas»

A sus 17 años, no se amedrenta ante el reto de llevar el peso de 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa

Da vida a una joven que siente que Dios la ha llamado y pide a su familia que la acompañe en la decisión de ser monja

Crítica de 'Los domingos' (****)

Blanca Soroa, en Madrid, antes de la entrevista con ABC para hablar de 'Los domingos'
Blanca Soroa, en Madrid, antes de la entrevista con ABC para hablar de 'Los domingos' Guillermo Navarro
Fernando Muñoz

Fernando Muñoz

Para comprender un milagro, lo primero es recomponerlo. El milagro aquí se llama Blanca Soroa, 17 años, verbo de quien lleva toda la vida en esto y una experiencia vital que muchos no alcanzan en varias décadas. Pocos actores jóvenes –algunos con diez años ... más que Soroa– se explican con su agilidad, y eso que todavía no ha abandonado el colegio. Una escena la explica: el pasado jueves estaba en la Academia de Cine ante más de 150 butacas hablando de 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa que protagoniza. Allí había cineastas experimentados, intérpretes de toda la vida, gente de la industria… viendo cómo una niña de 17 años que jamás había protagonizado nada más que el vídeo de su comunión era el eje de la película con el guion más preciso de la temporada, en el que una niña de buena familia recibe la llamada de Dios. A la mañana siguiente, Blanca Soroa amanecía en Madrid todavía de madrugada y, acompañada por su padre, cogía un avión destino a Bilbao: tenía que estar en el colegio a primera hora para hacer un examen de Química.

Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

Fernando Muñoz

