Crítica de 'Los domingos' (****)

'Los domingos' y el cine sabiamente laborable de Alauda Ruiz de Azúa

«Están magníficamente edificados los personajes de su mejor amiga, de la priora del convento, de la familia, especialmente el padre y la tía, y por supuesto el de Ainara, una chiquilla serenísima frente a sus influencias, desde las mundanas a las espirituales»

Perfil de Blanca Soroa, el milagro de 'Los domingos'

Alauda Ruiz de Azúa, durante el rodaje de 'Los domingos'
Alauda Ruiz de Azúa, durante el rodaje de 'Los domingos' David Herranz
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

No ha necesitado Alauda Ruiz de Azúa muchas horas de vuelo para situarse en un lugar privilegiado entre los cineastas españoles: ya encontró el sitio con su primer largometraje, 'Cinco lobitos', y ahora se afinca en él con el estreno de 'Los domingos ... '. Entre ambas películas, hizo una comedia romántica para Netflix, 'Eres tú', y una miniserie en Movistar Plus también arrasadora y titulada 'Querer'. Con lo visto hasta ahora de Alauda Ruiz de Azúa se puede tener la convicción de que es una directora especial, con una sensibilidad enorme para lo imperceptible y que precisa de un suave rascado en la piel de su cine para que lo difícil de apreciar se haga evidente.

