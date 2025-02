Octogenarias al poder en una gala teñida de blanco

Un poco de pensamiento mágico en la noche del cine español. Vale que María Esteve y Celia Flores lo habían anunciado en Instagram (que las hijas representarían a su madre). ¿Pero esto no es cine? ¿No podía haber aparecido Pepa Flores como Rafaela Aparicio en «Mamá cumple cien años»? O, como dice Alberto Rey, haberla puesto en manos libres, como en la escena de «Dolor y gloria». La cosa había empezado futurista, con tanta gente de blanco. Aquello parecía «Espacio 1999». O «una boda ibicenca» (Najwa Nimri).

Eduardo Casanova , en lugar de señalar la importancia de llamarse Ernesto, señaló la importancia de hacer «cultura antifascista» con traje blanco y capa. También pidió dinero público. Dame dinero, que quiero morir, dame dinero... Pero lo mejor de Blancolor fue el pelo de Benedicta (tú eres entre todas las mujeres), actriz revelación a la vejez. Vieja pero pesada, dicho de manera quevedesca. Y era el principio.

Silvia Abril tuvo un número musical en el que se multiplicaba y parecía Ada Colau disfrazada de Supervivienda. Y no sé por qué. Tampoco por qué un premiado se refirió a su «pequeña hija volcán» y «a todas las antifascistas». Ni el porqué del cuello de la camisa de Pedro Sánchez, como de traje de novio comprado en Bodamás. Y lo de los muertos... ¿Pero no tenemos aquí pianistas?

Como tuiteó Toni García Ramón, habría que haberle dado todos los Goya a Benedicta y que los hubiera repartido al tuntún. No dar el Goya a L eonardo Sbaraglia por «Dolor y gloria» fue muy tuntún. Un poco de solidaridad sí tuve con el cine español. Yo me estaría tragando por obligación el rollamen, pero mi silla era cómoda. Parecían estar en unos asientos torturadores para que Olivia Benson les interrogara y preguntará por qué habían hecho esa película (la que sea). ¿Y James Rhodes fastidiando «La trinchera infinita»?

En cuanto a la «power couple», pues una cosa es no querer (o no saber) ser Ricky Gervais y otra no llegar a Fernando Esteso. Esto sólo lo arregló en parte Amaia (no Celia). Y encima sin vídeo homenaje. Entiendo a Marisol. Yo me habría ido rumbo a Río. Menos mal que luego salió Julieta Serrano . Las viejas al poder.