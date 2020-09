El lobo de Wall Street ¿Por qué Martin Scorsese se encaprichó con Leonardo DiCaprio? Ambos rodarán su sexto filme juntos, «Killers of the Flower Moon» Actor y director cosechan (de momento) cinco películas, un corto y un documental juntos y tienen otra posible película entre manos

Ya es oficial. Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese volverán a rodar juntos. Será la sexta vez que colaboran para un largometraje, que se llamará «Killers of the Flower Moon». Este filme –que no empezará a rodarse hasta el verano de 2019– recreará la historia reflejada en la novela homónima del periodista David Grann, un libro en el que pudimos descubrir los primeros pasos de la Nación Osage, quienes eran las personas más ricas per cápita del mundo en los años veinte gracias al petróleo. Pero el descubrimiento del crudo no solo trajo riqueza, también trajo una terrible conspiración –investigada por el FBI– que supuso el asesinato de muchos de ellos.

Pero ¿por qué a Martin Scorsese? El director y Leonardo DiCaprio han trabajado juntos desde 2002 en cinco películas (ya terminadas), un corto y un documental, y eso solo de momento. Actualmente, el actor se encuentra actualmente rodando «Once Upon a Time in Hollywood», dirigida por Quentin Tarantino, mientras que Scorsese está en plena posproducción de «The Irishman», su película para Netflix. Sin embargo, ambos también están trabajando para desarrollar una película biográfica sobre el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, según informó «Deadline». DiCaprio (obviamente) interpretará al presidente de los Estados unidos que se centró en la conservación de los espacios naturales y la fauna salvaje a través del impulso de los parques nacionales.

No es el único proyecto en tendrían entre manos. Actor y director también podrían haber unido fuerzas para sacar adelante a desarrollar «The Devil in the White City». Inicialmente, se rumoreaba que este filme saldríaen cuanto Scorsese dé por terminado el rodaje de «The Irishman», pero la confirmación de «Killers of the Flower Moon» parece haberla aplazado. La adaptación cinematográfica de la novela publicada en 2003 por Erik Larson contará la historia de un asesino en serie aprovecha la Exposición Universal de Chicago de 1893 para atraer a 200 víctimas a su «Castillo de Asesinatos». ¿Adivináis qué papel hará DiCaprio? Efectivamente, interpretará al asesino.

Leonardo DiCaprio es un «sospechoso habitual» del cine de Martin Scorsese, junto Robert De Niro, tras haber aparecido cinco de sus largometrajes: «Gangs of New York» (2002), «El aviador» (2004), «Infiltrados» (2006), «Shutter Island» (2010) y «El lobo de Wall Street» (2013). Pero no solo es el actor más habitual en las películas de Scorsese, es su «protagonista favorito». Martin Scorsese ha intentado sacarle provecho al lado más descarado del que ganara un Oscar con «El renacido».

En «Gangs of New York» interpretó a un inmigrante en una ciudad en la cúspide de la autodestrucción; en «El aviador» fue el influyente e inimitable Howard Hughes; en «Infiltrados» interpretó a un policía encubierto que intentaba derribar a un infame jefe de la mafia; en «Shutter Island» perdió la cabeza haciendo su trabajo como detective al investigar una misteriosa desaparición en un centro psiquiátrico; y en «Lobo de Wall Street» causó un monumental desastre al robar dinero a civiles inocentes. Cinco personajes que poco (o nada) tienen que ver unos con otros, más allá del actor que los interpreta y que estén dirigidos bajo la batuta de uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos.

«Cuando miro atrás y veo algunas de las cosas que he llegado a hacer, y que en el centro de ellas está esta increíble colaboración accidental que he llegado a tener con Marty...», reflexionaba Leonardo DiCaprio a «Indiewire». Una «colaboración accidental» que pronto se traducirá en siete películas. «Es difícil decir con palabras todo lo que he aprendido de él. (...) He crecido enormemente como actor solo por estar en esos momentos con él, esos en los que te da la directriz correcta», añadía.

La devoción es mutua. La primera vez que Martin Scorsese escuchó hablar sobre Leonardo DiCaprio fue al propio Robert De Niro, quien también ha trabajado en repetidas ocasiones con el director. «Me dijo de pasada: 'Acabo de ver La vida de este chico (1993) con este chico... Leo DiCaprio. Es muy bueno. Deberías trabajar con él algún día'. Rara vez dice eso. Siempre es muy amable con otras personas, pero muy pocas veces me ha dicho que debo trabajar con alguien», recordaba Scorsese a «Parade». Lo que nos parece más peculiar es que Scorsese consiguiera que Robert De Niro ganase el Oscar (con «Toro Salvaje»), mientras que DiCaprio se quedó en a las puertas al ser nominador por «El aviador» y «El lobo de Wall Street».

«Le vi poco después en '¿A quién ama Gilbert Grape?' y no me di cuenta de que era él y estuvo fantástico. Y luego, por supuesto, 'Titanic'... Pensé que era muy bueno. Así que cuando llegó la noticia de que le gustaban mis películas, y pudimos hacer juntos 'Gangs of New York', comenzó una relación muy especial», comentaba el director.

El secreto de este tandem es que hablan el mismo idioma. «Somos de generaciones diferentes, pero él va en los mismos lugares que yo quiero ir. No tiene miedo de ir allí. No tiene miedo de tratar con esa parte de sí mismo y eso es interesante. Tenemos un contexto diferente, crecimos de manera diferente, pero creo que hablamos el mismo lenguaje emocional y psicológicamente», confesaba Scorsese.