Suscríbete a
ABC Cultural

Festival de San sebastián

Alberto Rodríguez busca la Concha de Oro con dos tristes tigres

La primera película española en salir a la competición, 'Los tigres', es un profundo drama de submarinismo familiar

Alberto Rodríguez: «En la política actual se echa en falta las ganas de dialogar que había en la Transición»

El actor Antonio de la Torre, el director Alberto Rodríguez, y la actriz Bárbara Lennie, en el Festival de San Sebastián
El actor Antonio de la Torre, el director Alberto Rodríguez, y la actriz Bárbara Lennie, en el Festival de San Sebastián EP
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

San Sebastián

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primera película española en salir a por la Concha de Oro es 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, un director que ya ha intercambiado regalos con el Festival de San Sebastián y que los actores de sus películas ('7 vírgenes', 'La isla mínima', 'El ... hombre de las mil caras') siempre están en el Palmarés de mejor interpretación. Ahora, junto a su guionista habitual, Rafael Cobos, narra la historia de dos hermanos submarinistas, Antonio y Estrella, a los que por diversas circunstancias les empieza a llegar el agua al cuello. La historia está enmarcada en un formato de thriller, pero su parte más esponjosa y más húmeda emocionalmente se esconde en el drama, en el agua turbia del pasado y en la relación prieta y cercana, pero con sus fisuras, de los hermanos, los Tigres.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app