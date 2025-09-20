Alberto Rodríguez busca la Concha de Oro con dos tristes tigres

La primera película española en salir a por la Concha de Oro es 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, un director que ya ha intercambiado regalos con el Festival de San Sebastián y que los actores de sus películas ('7 vírgenes', 'La isla mínima', 'El ... hombre de las mil caras') siempre están en el Palmarés de mejor interpretación. Ahora, junto a su guionista habitual, Rafael Cobos, narra la historia de dos hermanos submarinistas, Antonio y Estrella, a los que por diversas circunstancias les empieza a llegar el agua al cuello. La historia está enmarcada en un formato de thriller, pero su parte más esponjosa y más húmeda emocionalmente se esconde en el drama, en el agua turbia del pasado y en la relación prieta y cercana, pero con sus fisuras, de los hermanos, los Tigres.

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie son los protagonistas y un recurrente flashback de cuando eran niños es la bombona de oxígeno del relato, el secreto entre ellos, su padre y su presente, que respira aún por el aire de aquella bombona. La construcción dramática de ellos, de sus alianzas y resquemores, es lo mejor de la película y en la que sus protagonistas bucean con más sentimiento. Antonio de la Torre está, como siempre, un peldaño por arriba para hacer interesante su personaje, y Bárbara Lennie compone con mucha sutileza el mundo interior, medio lleno, medio vacío, de Estrella. La presencia de Joaquín Núñez, guindilla habitual del cine de Alberto Rodríguez, le pone un punto de alegría y condimento a la cosa.

Da la impresión que la parte de thriller, de intriga y acción le interesa menos a Alberto Rodríguez que la íntima y dramática, o al menos la resuelve con el agua a media ebullición, sin que realmente hierva. Lo inquietante del buceo toma mayor consistencia en el interior de sus dos personajes que en el fondo del mar.

Los otros dos títulos en competir eran franceses, 'Seis días de primavera', del belga Joachim Lafosse, y 'Dos pianos' de Arnaud Desplechin. Lafosse es un habitual de San Sebastián y ya ganó aquí una Concha al mejor director con 'Los caballeros blancos'; en todo el cine de este director anida una idea social, un asunto que señalar y en estos 'Seis días de primavera' lo hace con sumo cuidado para no ahogar lo que pretende contar: una mujer de raza negra, sin recursos apenas, con dos hijos y separada de un hombre (invisible) y con recursos económicos. Unos días de vacaciones en casa de los abuelos de sus hijos en una villa en la Riviera, en la que entran con las llaves que aún no ha devuelto a la familia de su marido, es la válvula de la olla express de la historia. Tarda Lafosse en colocar a sus personajes, en dejar las miguitas para seguir la ruta, se entretiene en escenas de niños juguetones y felices, lo que facilita que llegue uno ya algo cansado al meollo, un buen meollo en el que se siente casi en carne propia la humillación y atropello que el director quiere señalar.

La de Desplechin, 'Dos pianos', tiene de particular una de esas historias de amor dañino y la presencia de Charlotte Rampling como gran pianista y mujer dominadora. El personaje central es un joven pianista (François Civil) que vuelve a Lyon tras años de huida por Oriente; acude a la llamada de su gran maestra y a contarnos, entre titubeos, llantinas y teclado, su amor tortuoso con la mujer de su mejor amigo. Todo se inclina hacia un tono melodramático, bien punteado por la bonita música de piano y un fondo de azares, paternidades y pasiones muy apropiadas para que una película las cuente.

En la Sección Perlas tenía interés la adaptación de Olivier Assayas del libro de Giuliano Da Empoli 'El mago del Kremlin', un repaso a las últimas décadas de la política rusa desde la mirada de Vadim Baranov, personaje ficticio pero muy real que tuvo la máxima influencia en Putin, hasta que dejó de tenerla. Paul Dano y Jude Law interpretan al influencer y al 'Zar', que así se le llama en esta película que deja numerosas claves y clavos en el camino putinesco que nos ha traído hasta aquí.

Y se ha podido ver también en Perlas 'Valor sentimental', la mejor película de Joachim Trier, gran premio del Jurado del pasado Cannes, una historia rebosante de emoción, cine, teatro, interpretación y de ese aroma entre Ibsen y Bergman, también dos submarinistas, como los de Alberto Rodríguez. Renate Reinsve y Stellan Skarsgard están prodigiosos en ella.