Sanna Marin es guapa y joven. Para ser primera ministra, abogada o limpiadora de hotel. Además, se rodea de señoras gordas como vestidas en Cos (véanse cuando habla con la prensa la que se lleva el bolso y otra detrás). No sólo se tiene que ... hacer perdonar lo de mujer, guapa y joven, sino también lo de pasárselo bien de la manera más corriente del mundo. Bailando. Habiendo bebido . Llegan las incomprensibles madres mías y un segundo vídeo en una discoteca. La primera ministra se tiene que hacer una prueba de drogas porque se ha escuchado en la fiesta la palabra ‘jauhojengi’ (la pandilla de la harina).

La inversión de la carga de la prueba. La acusada teniendo que demostrar que no es culpable. ¿Pero culpable de qué? Demonios, que está pasando en Finlandia en 2022, no en España en 1950. Es lógico tirar de ‘Intimidad’, la serie de Laura Sarmiento y Verónica Fernández. Pero es mucho tirar, porque en lo de Sanna Marin ni hay sexo ni chantaje, como ella no se cansa de repetir. ¿Y por qué iban a poder chantajearla con imágenes tan blancas? En ‘Intimidad’, ya saben, de una concejal del Ayuntamiento de Bilbao que aspira a la alcaldía se filtra un vídeo sexual que pone en peligro su carrera política. A la vez, una trabajadora sufre un chantaje parecido.

También podríamos tirar de Diego el Cigala en ‘El hormiguero’, cuando España se dividió en dos: los que sostenían que iba bebido y los que sostenían que iba drogado. «Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?», llegó a soltar a Pablo Motos. Desde el programa: «Si lo hacen los Rolling Stones nos parece a todos bien. Si lo hace El Cigala nos escandalizamos. El flamenco gana al rock».

De los vídeos de Sanna Marin no se puede sacar punta. Ahora resulta que Finlandia parece la Ginebra de Calvino. Que a Marin también la han criticado por ir al desfile del Orgullo y por ir con una chaqueta de cuero a un festival de heavy metal. Algo de razón tiene Ayaan Hirsi Ali con lo de que la historia no va siempre hacia delante, que «en el caso de las mujeres europeas va hacia atrás». A los fineses tanta sauna les ha derretido la sesera.