MAR DE FONDO

Sánchez y su Sr. Lobo, que es Sra.

El problema para el sanchismo es que depositó su confianza en una fontanera rotundamente desahogada

Las mentiras del narcisista desahogado

El desfallecimiento de Feijóo

Teodoro León Gross

Tarantino, con su Mr. Wolf, construyó uno de esos personajes icónicos que se instalan en la cultura popular. Aquel tipo interpretado por Harvey Keitel resumía lo suyo con media docena de palabras: «Soy el Señor Lobo, soluciono problemas». Su trabajo era acudir a limpiar la ... escena de un crimen. El problema para el sanchismo es que depositó su confianza no en un 'fixer' profesional sino en una fontanera tal vez listilla pero rotundamente desahogada, capaz de presentarse en el Congreso como periodista de investigación sin una sola línea en su currículum para acreditarla como periodista de investigación. Tremenda coartada. Es notorio que a pesar de todo, como Harvey Keitel, ella entró en escena para limpiar un rastro delictivo. Dolset lo resume rápido: «El presidente había dado orden de limpiar, sin límite». Y con esa orden la fontanera se puso manos a la obra.

