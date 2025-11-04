A usted no le consta, presidente, como parapeto retórico del falso testimonio, pero a nosotros sí nos consta que su mujer usó La Moncloa para beneficiarse de empresas que contratan con el Estado. Y que ella sí recomendó a Barrabés. Y que intervino con ... Air Europa.

Y nos consta que no echó por una mera remodelación a Ábalos, el putero corrupto ya muy poco presunto que lideró su moción regeneradora contra Rajoy. Y que usted lo aforó después.

Y nos consta que Leire Díez es una fontanera del PSOE con acceso a la planta noble de Ferraz, donde dejó el testimonio de su paso por las cloacas.

Sí nos constan sus elogios a Koldo García, al que calificaba como «uno de los gigantes de la militancia» y «un referente político», aunque lo haya olvidado. Y que iba en el Peugeot con Cerdán y Ábalos, sus dos secretarios de Organización atrapados en una red de corrupción cimentada en aquel coche suyo.

Y sí nos consta que conocía a Aldama. Y sí nos consta que lo de su hermano es un caso de nepotismo de libro. Y los abusos en la Fiscalía del Estado. Y los pagos en metálico.

Sí nos consta la porosidad de la organización criminal investigada en torno a Koldo en ministerios y gobiernos regionales del PSOE. Ahí está Ángel Víctor. Próxima parada: Armengol.

Y sí nos consta que puede convertirse en todo un símbolo occidental del abuso de poder, atravesando toda una legislatura sin presupuestos, después de haber defendido que un presidente se queda sin legitimidad si no puede aprobarlos.

Y sí nos consta que usted ha blanqueado a Bildu, depositario de la memoria de ETA, después de decir que «con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte». Pactó con ellos como con Podemos.

Sí nos consta que la noche de la dana hubo un comité de crisis que no hizo nada, ni siquiera levantar actas, y que a la mañana siguiente no estaban declarando la 'emergencia' sino asaltando TVE con decenas de muertos ya contabilizados y otros tirados por los barrancos.

Y sí nos consta la ocupación de las instituciones, del INE, del BdE, del CIS, de TVE percutiendo su argumentario desde el amanecer a la noche.

Y sí nos consta que mintió a los españoles sobre el comité de expertos de la pandemia, que sumó en España 122.000 muertos bajo su Gobierno.

Sí nos consta que se compró la investidura en 2023 pagándole a Puigdemont con una amnistía, después de haber dicho a los españoles que lo pondría «ante la justicia española». Y que horas antes de las elecciones reiteró su no a la amnistía inconstitucional.

Y nos consta que podrá prolongar la legislatura agónica desahogadamente, pero que la batalla cortoplacista acabará periclitada y el 'sanchismo' quedará como un tiempo de corrupción y mentiras. Sí nos consta.