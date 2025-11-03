Suscribete a
El juez Peinado recibe los correos de Begoña Gómez y pide a la UCO que los analice

El juez da cuenta de que Moncloa le ha entregado una memoria USB con documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez (i) durante la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado ha recibido una copia de los correos electrónicos de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y los ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que los analice.

Así consta en ... una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez da cuenta de que Moncloa le ha entregado una memoria USB con documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados, desde la cuenta corporativa asignada a Gómez, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025.

