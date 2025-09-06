Suscríbete a
Sol y sombra

La suerte del zurdo

La izquierda es olvidadiza con las faltas de los suyos; si Sabina fuese de derechas, o siquiera tibio, llevaría decenios cancelado

Lucas Haurie

Lucas Haurie

La gira 'Rock en el ruedo' que Miguel Ríos emprendió en 1985 debió haber comenzado en Sevilla, pero empezó en la cordobesa Plaza de los Califas con un estruendoso fracaso de público que no amainó en todo el verano. La mayoría de las empresas taurinas ... prestaron –previo pago– su coso para el espectáculo, aunque los maestrantes consideraron que aquello era indigno del que se yergue en El Baratillo. Era la mentalidad de los tiempos, ni mejor ni peor que la de ahora. Cuatro decenios dan para muchos cambios, desde luego. Los años han suavizado la ranciedad de estos aristócratas que hoy, encantados, abren sus puertas a Joaquín Sabina. Los próximos señores bajitos que actúen en La Maestranza –que se alquila para todo tipo de eventos– no serán los émulos del Bombero Torero, a los que la dictadura del pensamiento único ha dejado sin empleo, sino los animadores del cumpleaños de algún imitador de Lamine Yamal.

