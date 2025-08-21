EL gobierno central aprobó en junio una partida de 115,8 millones para prevenir incendios. Una cifra ridícula si la comparamos con los 175,8 millones de 2022, los 225,2 millones de 2018 o los 364 millones de 2009. Sin embargo, lo que debería ... alarmarnos e indignarnos es comprobar que el gobierno central destina 135 millones de euros anuales a los salarios de los 467 altos cargos de libre designación y a los 1.253 asesores de La Moncloa y los distintos ministerios. Tomo las cifras de ABC (07.06.2025) y El País (10.06.2025 y 14.08.2025). Sin embargo, como sería arbitrario hablar solamente de las vergüenzas del gobierno central, veamos cómo está el parque de asesores y altos cargos en otras administraciones.

Según Newtral e Infobae, la Comunidad de Madrid cuenta con 114 asesores y el ayuntamiento de Madrid tiene en nómina 185 asesores y 320 altos cargos de libre designación, que suponen al contribuyente 34 millones anuales. Por otro lado, la Generalitat de Cataluña mantiene a 242 asesores y 380 puestos de confianza, mientras que el ayuntamiento de Barcelona cuenta con 250 nóminas entre asesores y altos cargos, que suman 52 millones anuales. Por último, en la Junta de Andalucía se estima que existen 173 altos cargos y 232 asesores que configuran una partida de 32 millones anuales. Como se puede apreciar, las 6 administraciones analizadas acumulan un gasto de 263 millones anuales; pero si hubiera extendido mi pesquisa a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos de las grandes ciudades, sin duda lo que nos cuestan los asesores y altos cargos contratados a dedo superaría los 600 millones de euros anuales. ¿Qué sugiero hacer, sin caer en propuestas populistas y demagógicas?

En España hay 22 mil bomberos profesionales y 20 mil bomberos forestales, pero menos de 5 mil bomberos forestales son trabajadores fijos. Con una inversión de 250 millones anuales 17 mil bomberos forestales dejarían de ser eventuales. Por lo tanto, recortando el gasto de asesores y altos cargos apenas un 25%, todos los bomberos temporales de España pasarían a ser fijos y podrían trabajar en los montes durante todo el año. No estoy hablando de quitar dinero de la sanidad o la educación, sino del gasto en unos asesores que —en la mayoría de los casos— no deberían existir si los políticos hubieran estudiado lo que dicen que han estudiado.

Es de justicia reconocer que fue Zapatero quien destinó 364 millones anuales a prevenir incendios y que Rajoy redujo dicha partida a 142 millones cuando llegó al poder, pero es una obscenidad contemplar cómo nuestros líderes intentan arrimar la ascua a su campanario mientras arden los bosques y las familias pierden sus casas, animales y paisajes. Entre un bombero y un asesor, deseo que mis impuestos se destinen a los bomberos, que son quienes combaten el fuego. Pero no olvidemos que los asesores provocan otros incendios en forma de argumentarios para que nadie se ponga de acuerdo, pues ellos no trabajan para los ciudadanos sino para sus jefes.