O bomberos o asesores

El gasto en asesores y altos cargos nombrados a dedo en todas las administraciones españolas supera los 600 millones anuales. Y para prevenir incendios, apenas 115,8

Fernando Iwasaki

EL gobierno central aprobó en junio una partida de 115,8 millones para prevenir incendios. Una cifra ridícula si la comparamos con los 175,8 millones de 2022, los 225,2 millones de 2018 o los 364 millones de 2009. Sin embargo, lo que debería ... alarmarnos e indignarnos es comprobar que el gobierno central destina 135 millones de euros anuales a los salarios de los 467 altos cargos de libre designación y a los 1.253 asesores de La Moncloa y los distintos ministerios. Tomo las cifras de ABC (07.06.2025) y El País (10.06.2025 y 14.08.2025). Sin embargo, como sería arbitrario hablar solamente de las vergüenzas del gobierno central, veamos cómo está el parque de asesores y altos cargos en otras administraciones.

