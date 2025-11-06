Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

vivimos como suizos

Una mujer cualquiera

Si tocan a la presidenta nos tocan a todas. Que es al revés: nos tocan a todas y ahora le ha tocado a la presidenta

Dos niñas gordas

Pensamientos salvajes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Claudia Sheinbaum tendrá pajarracos aztecas en la cabeza y estará muy lejos del pensamiento de María Félix («Una conquista no se hace tomando un chocolate»), pero como mujer manoseada, estoy con ella. Aunque diga bobadas como «Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal» o que ... la difusión de las imágenes supone una revictimación. Espacio personal y revictimación, la globalización mema del lenguaje. El vídeo hay que ponerlo en los colegios. Que se vea lo asqueroso de que un borracho te bese, te rodee con sus brazos y te toque las tetas. ¡A la presidenta! Sobre la seguridad, como es jipi, lleva un equipo de personas que la acompañan (Dirección General de Ayudantía). Renunció, como AMLO, a tener un Estado Mayor Presidencial (grupo de élite del ejército encargado de la seguridad de los presidentes y de sus familias). Mejor, así se puede ver lo que vive una mujer cualquiera. Y esa presidenta cualquiera forma parte del escaso 4,3 por ciento de mujeres mexicanas que denuncian al acosador.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app