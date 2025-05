El lema de Ayuso fue 'Socialismo o libertad' hasta que Pablo Iglesias se presentó a las elecciones en Madrid (iba al sacrificio como Atahualpa en Cajamarca a manos de Pizarro). Entonces el lema fue 'Comunismo o libertad'. Ahora es Feijóo el que dice que «esto ... va de democracia o mafia». De un lado, mafiosos y fontaneros; de otro, demócratas y, no sé, albañiles. Las cosas están muy mal. Pero no es para tanto mientras no gobierne la derecha. Libertad o derecha. Da igual lo que pase. Estamos muy tiquismiquis. Ya lo dijo Omar Montes durante el pasado mundial de fútbol: «En Qatar los derechos humanos están fatal, así que cuanto menos se hable de ello mejor». Además, tampoco estamos tan mal. No por esa lista comparativa que ha publicado Santos Cerdán, socialista de pata negra y pata gorda, sobre salarios, pensiones, parados… Todo mejor en la columna del PSOE, claro. Todo mejor con los Mosquepedros, como dice Federico. No por esa lista de agravios que presentaría en su hoja de servicios el PP si gobernara. No, mira el cayuco que venía de Guinea Conakry. Diez días navegando con 150 personas y cuando llega al puerto de La Restinga vuelca porque la mayoría del pasaje se concentró en un lado. Y, oye, que la muerte (de las muertas) no es el final. Aquí hay dos tragedias, la de esos ahogamientos y, quizá, la deuda que sus familiares hayan heredado tras el pago de este crucero de placer. ¿Vas a comparar eso con que un extremeño se afore? ¿Con que una militante socialista maniobre para dejar a la UCO en mal lugar? ¿Con el apagón? ¿Con los recurrentes desastres ferroviarios? ¿Con Ábalos y Koldo? ¿Con lo de Plus Ultra? Espera, que podemos llegar a doña Delcy Rodríguez. ¿Dirían «llega doña Delcy», como dijeron «viene doña Begoña» cuando Murtra recibió a la mujer de Sánchez en Indra?

Leo que una experta en seguridad alimentaria advierte del error de la gente al comer las mandarinas. Con el titular he pensado que a lo mejor tenía que comerme la cáscara. Y no, era que hay quien quita lo blanco de los gajos. Estamos muy tiquismiquis en esta España de Jéssicas y Leires.

