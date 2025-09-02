Me gusta mucho recordar a Teófila Martínez y lo de «tanto Twitter, tanta opinión». Y así estamos todos. Hablando de todos. De todo. «Cuánta opinión, madre mía», dice la maravillosa Marta Fernández Muro justo antes de una de las más hilarantes escenas de 'Poquita fe' ... en su segunda temporada, de próximo estreno. La escena hilarante tiene que ver con esvásticas. La Fuerza Aérea de Finlandia dejará de utilizar la esvástica en algunas de sus banderas. Tenía el símbolo desde su fundación en 1918, pero ha ido borrándolo poco a poco. El coronel Tomi Bohn, comandante de la Fuerza Aérea, dijo en la tele: «Podríamos haber seguido con esta bandera, pero a veces pueden surgir situaciones incómodas con visitantes extranjeros». Y añadió: «Quizá sea prudente vivir con los tiempos». Los tiempos de botarates e ignorantes, querrá decir.

Franco Mastantuono llevaba en la camiseta de River el apellido. Con el número 30. Y lleva Mastantuono en la del Real Madrid. También con el 30. Supongo que en Argentina se podrá llamar uno Franco sin que haya problema. Quizá Juan Domingo no gustaría a algunos, pero a otros sí. El Bernabéu gritó «Franco, Franco» al joven argentino. Sonó a cachondeo. Como cuando en las fiestas se cantaba y bailaba 'El violador eres tú'.

La hostilidad política ahora se llama deshumanizar. Presentar al contrario político como corrupto, ilegítimo, inmoral, amoral, lo peor, lo que sea. «Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria», dijo Pepa Bueno a Sánchez. Y eso sin entrar en lo que le gritan en los conciertos y otras reuniones multitudinarias. Eso de la deshumanización tiene que ver con el maltrato o la violencia en las guerras, las torturas, hasta en un parto si recordamos que perdemos los derechos civiles en los aeropuertos, los trenes, las peluquerías y los paritorios. Hombre, deshumanización es lo de Dirk Benedict en 'Sssssss', esa película del 73 que puso 'La Clave'. Un herpetólogo desarrolla un suero y convierte a Benedict en serpiente. Me impresionó mucho cuando vi la transformación. También me impresionó la entrevista.