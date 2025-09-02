Suscribete a
ABC Premium

VIVIMOS COMO SUIZOS

Deshumanización

Gritar 'Franco, Franco' en el Bernabéu es puro cachondeo, como cantar y bailar 'El violador eres tú'

Canela y circo

Que venga Ulay

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me gusta mucho recordar a Teófila Martínez y lo de «tanto Twitter, tanta opinión». Y así estamos todos. Hablando de todos. De todo. «Cuánta opinión, madre mía», dice la maravillosa Marta Fernández Muro justo antes de una de las más hilarantes escenas de 'Poquita fe' ... en su segunda temporada, de próximo estreno. La escena hilarante tiene que ver con esvásticas. La Fuerza Aérea de Finlandia dejará de utilizar la esvástica en algunas de sus banderas. Tenía el símbolo desde su fundación en 1918, pero ha ido borrándolo poco a poco. El coronel Tomi Bohn, comandante de la Fuerza Aérea, dijo en la tele: «Podríamos haber seguido con esta bandera, pero a veces pueden surgir situaciones incómodas con visitantes extranjeros». Y añadió: «Quizá sea prudente vivir con los tiempos». Los tiempos de botarates e ignorantes, querrá decir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app