Estaba ayer Ione Belarra detrás de Yolanda Díaz y asentía con la cabeza. A mí me venía a la cabeza el chiflado que apuñaló a Monica Seles. Será que ha sido una temporada de demasiado tenis. Y de demasiada publicidad en la gorra de Juan ... Carlos Ferrero. Delante, la marca de coches, en un lado la crema, en otro las raquetas… Parece que lleva un 'photocall' en la cabeza. Carlos Alcaraz ha sido lo mejor en estos días de pelmas políticos. También se ven buenos los postes de madera de la red en la central en Wimbledon. Los observamos de cerca porque Djokovic dio en uno tal raquetazo que rompió la raqueta y dañó la madera noble. Como un bolsazo de Thatcher, aquello que era metafórico pero que dio lugar a un término, 'handbagging', que significa, referido a una mujer, lanzar un fiero ataque verbal.

Ignacio Garriga gasta el mismo genio que Djokovic dando un mandoble al micrófono antes de bajar del atril y dirigirse a unos porculeros independentistas en un mitin. Están los ánimos como para irse de vacaciones. O del país. O encerrarse en casa, como los 'hikikomori' japoneses de los que el otro día nos hablaba Pablo M. Díez. Aunque prefiero encerrarme como la millonaria Danielle Steele con sus chihuahuas en París, según leí en la entrevista que le hizo Martin Bianchi. Aunque prefiero encerrarme con teckels y ser la vieja loca de los teckels y no la vieja loca de los chihuahuas.

En Pamplona, Yolanda Díaz pedía a Feijóo que dejara de mentir, que rectificara. Que el PP no revalorizó las pensiones con el IPC. Que deje de mentir. Y por una vez, veíamos a Belarra dando la razón a Díaz. Lo sorprendente no es la supuesta tolerancia de los ciudadanos a la mentira en política, sino que Feijóo no tenga otro discurso. El de la famosa gestión, el de los recortes, el de teníamos a Europa haciéndonos las cuentas, el de no estábamos para derrochar sino para ahorrar en todo. Ya hubiéramos querido. Algunos se sorprenden de que periodistas como Alsina o Intxaurrondo señalen a Feijóo sus mentiras, sus inexactitudes, lo que sea. Como si los verificadores (nuevo puesto de trabajo) hubieran sustituido a los periodistas y cuando los periodistas hacen de periodistas que si ¡oh!, que si ¡ah!, que si fíjate (con tono de Martes y Trece).

Mónica García también llama mentiroso a Feijóo y el periodista que la entrevista le dice que mentiroso es muy grave. «Es una descripción. Una descripción anatomopatológica». Y remata: «Mentiroso patológico». En la España de Sánchez. Vamos a escandalizarnos como el hermano de Logan Roy en 'Succesion': «¿La Escuela de Periodismo Logan Roy? ¿Qué será lo siguiente? ¿La clínica de salud femenina Jack el Destripador?».

Como Thatcher, como Djokovic, Yolanda Díaz también va dando bolsazos. O practicando el 'handbagging' contra Feijóo. La noticia es que Belarra asiente en lugar de darle un bolsazo a ella.