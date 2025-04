Aquí lo fundamental, lo dice Yolanda Díaz vestida de rosa chicle y como Rosa León diría que un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor, es que Sumar es un proyecto para la emancipación humana en el siglo XXI. Le he dado muchas vueltas, lo juro, y sigo sin tener ni idea de lo que es la emancipación humana (ni en el XXI ni en ningún siglo) ni tampoco la importancia que puede tener como tesis para un proyecto político. Me falta información tras el enunciado. ¿De quién nos vamos a emancipar como humanos? No podemos emanciparnos así, sin más. Yo necesito saber de quién nos vamos a emancipar antes de dar mi beneplácito. Y, ya puestos, por qué y para qué. Necesito, no sé, un motivo y un fin.

Seguramente soy una tiquismiquis porque, si la friolera de 8.179 personas (un 0,017 por ciento de la población) han votado en la asamblea que ha convertido a Sumar, por fin, en organización política, es que saben lo que es la emancipación humana, les parece fundamental para un proyecto político y están a tope con ello. Para que se hagan una idea, es como si Almodóvar del Río entero (o Peñíscola menos unos pocos) da el visto bueno a eso. Dedito azul para arriba. Parece mucho para tan inconcreto enunciado, pero muy poco para que la lideresa de la recién estrenada formación ocupe la vicepresidencia del gobierno nacional. Porque toda ese gente, digo yo, se habrá leído, como mínimo, el programa de Sumar y la ponencia política presentada en el acto. No habrán regalado su rotundo sí ahí, a las bravas.

Yo me lo he leído todo. No por un exceso de tiempo libre (que ya les digo que no) sino por salir de dudas. Pero ahora tengo muchas más. Antes no sabía lo que era la emancipación humana en el siglo XXI, ahora no sé tampoco lo que son las «oligarquías destropopulistas que apuestan por una contrarevolución reaccionaria» a las que se enfrenta Sumar, ni la «democratización de la libertad como precondición de la igualdad» que propone. Ni por qué, en favor de la democracia, hay que revertir la idea de libertad. Acabado el texto, he pedido una cerveza y dos gelocatiles. Y la única conclusión a la que he llegado es que, si Sumar fuera una broma, hasta tendría cierta gracia: una organización política fundada tarde y raro, con un programa que parece la lista de buenos deseos de las finalistas del certamen de miss Alabama, menos afiliados que asistentes al festival de otoño de cualquier colegio concertado y compuesto por los restos de todas las formaciones que se han ido recogiendo de camino. Como si en lugar de un proyecto político fuera el furgón escoba de la San Silvestre o ese cubata hecho de culines que se prepara tambaleante el último borracho en abandonar el bar mientras barren. Pero es que Sumar ya no da ni para chiste, apenas y solo hoy para columna. Es parodia en sí mismo, competencia desleal para la sátira. Tan fácil de ridiculizar que ya, más que risa, da penica.

-----------

