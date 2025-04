Treinta años después de su primera emisión, 'Cine de Barrio' comenzará a ofrecernos las mismas películas pero «contextualizando la época», debido a las actitudes «machistas y sexistas» que aparecen en algunas de ellas y que, según José Pablo López, presidente de RTVE, perpetúan roles ... machistas y banalizan la violencia contra las mujeres. Porque, claro, a lo mejor sesenta años después alguien podría sentarse delante de la tele un sábado a las siete y pensar que, una película en blanco y negro emitida en un programa titulado 'Cine de Barrio', es reflejo fiel de nuestra sociedad actual. Y, claro, podría concluir que debe ajustarse la boina, agarrar una gallina bajo el brazo y echarse a las calles a gritar a las mozas: «Viva Escandinavia». Una vez superado el soponcio de que vuelvan los dos rombos (pero por los motivos correctos esta vez) y admitido que la sociedad española necesite de tutela estatal a la hora de afrontar el visionado de un 'film' (como antaño pensaban también), creo que no deberíamos limitarnos a hacerlo únicamente con 'Cine de Barrio', porque los peligros son muchos. Deberíamos ser ambiciosos (alcanzar la paz mundial, la igualdad real y la violencia cero bien lo vale) y contextualizarlo todo. Así, si al inicio de 'Vente a Alemania, Pepe' leeremos la sentencia «las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época», ante 'Supermán 3' no deberíamos leer menos que «los superpoderes recogidos en este film son mentira cochina, fruto de la imaginación de sus creadores y se enmarcan dentro de una ficción, por lo que deben ser entendidos como una ilusión compartida que, de ningún modo, debe ser deseada ni emulada». Y, justo antes de ver 'Dumbo', que nos adviertan, por lo que pueda pasar, de que los animales no hablan ni bailan, los elefantes no vuelan (por muy grandes que sean sus orejas, motivo por el cual no debe ser discriminado nadie pues todos los cuerpos son deseables) y que, como dibujos animados que son, ningún ser vivo ha sufrido malos tratos y debemos condenar y condenamos la privación de libertad de animales salvajes esclavizados para el disfrute de humanos. Antes de 'El resplandor', por supuesto, deberíamos ser alertados de que no se ha alcanzado todavía un consenso universal sobre la posibilidad de que, después de muertos, se produzca el advenimiento del espíritu, por razón de maldad o sufrimiento, con el fin último de dar sustos gordos; y que las posesiones infernales tampoco cuentan con aval científico más allá de la fe y la superchería, pero que allá nosotros si queremos pasar pena, que bien podría ser una cuestión de salud mental y nosotros aquí con la risa y el quejío. Será largo y un poco cortarrollos, sí, pero sin duda eficaz. Vale la pena, considero: con este pequeño sacrificio hoy, imagino que, a la actual directiva del ente, le parecerá correcto que dentro de unos años se añada también una sentencia contextualizadora a los productos audiovisuales que, con afán adoctrinante, se están perpetrando hoy. O tendremos que jurar que ocurrió.

