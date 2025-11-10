Suscribete a
Perdigones de plata

El loro Kiko

Mimas a tu mascota durante un cuarto de siglo, esta se despista en vuelo libre, y luego te la expropian

Pura lealtad

Agonía interminable

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Teniendo en cuenta las siniestras ocurrencias de Yolanda Díaz respecto a la vivienda, uno esperaba verla cualquier mañana exclamar briosa lo de «¡exprópiese!». El comunismo es propenso a lo de expropiar siempre y cuando la propiedad sea la del otro. El comunismo siempre anda ... en contra de la empresa privada, incluso de la golosa industria de las falsificaciones, salvo que el bolso lo porte alguien de tu parentela bermellona. El comunismo pretende igualarnos a todos hacia el subsuelo de la miseria mientras ellos disfrutan de la dacha de Galapagar, por ejemplo, y del colegio privado para los pequeñuelos o de la universidad privadísima para la adolescente.

