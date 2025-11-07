El líder de CC.OO., Unai Sordo, muestra una preocupante ceguera, acaso una importante miopía, cuando declara que la democracia en España vino gracias a «las movilizaciones de las clase trabajadora durante los años sesenta». Quizá la sesera del señor Sordo anda espesa por una ... sobredosis de molestos acúfenos que nublan su entendimiento. Convendría recomendarle un centenar de ensayos que se apartan de su beata creencia a la velocidad con la cual el Correcaminos se alejaba del Coyote en aquellos espídicos dibujos animados, pero bastaría con que leyese lo último de Andrés Trapiello, 'Próspero viento', donde se explica que, la clase trabajadora, huía de la turra que le ofrecían los pocos que militaban en la clandestinidad contra el franquismo. Estaban a lo suyo y la política, a la mayoría de los curriquis, le importaba un rábano.

Cuando la realidad no coincide con la distorsionada visión del pensamiento zurdo, hay que ver cómo se soliviantan. La rabia atraviesa sus osamentas, corroe su resentido cerebro y les produce un malestar general que desemboca en ataques que sólo ventilan su ignorancia. No lo soportan. La democracia aterrizó por aquí gracias al Rey Juan Carlos, a Torcuato Fernández-Miranda, a Suárez y a unas cortes fachorras que se practicaron el harakiri a conciencia. Esto es un hecho. Pero lo que les escuece del Rey Juan Carlos es que, en sus memorias, narra algo que nunca había ocultado; esto es, que le debe el trono a Franco y que en su presencia no tolera que hablen mal de él. Desde luego Don Juan Carlos nunca abrazó la fidelidad hacia Sofi, y le gustó alternar con 'malas compañías' peseteras, pero al menos no proyecta deslealtad hacia la persona que se encargó de su educación. Justo ese detalle, admirable sin duda, y entre tanto desliz, por parte de una persona que navegó según los vientos que le otorgaban la prosperidad anhelada, deberíamos de valorarlo. La lealtad no es sino virtud en fase de fosilización, y Don Juan Carlos, en este caso, siempre la mantuvo. Y esto no se le puede negar. Y ahí les duele.

