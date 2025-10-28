Suscribete a
ABC Premium

El Papa reúne a líderes de todas las religiones para reclamar la paz en el mundo

Participan el representante de Kirill de Moscú, un líder chiita y rabinos de Israel

Tiene en el Foro romano el primer encuentro interreligioso de su Pontificado

Louis Prevost, el hermano «trumpista» del Papa: «He moderado mis declaraciones para no perjudicarle»

El Papa León XIV (C) y otros líderes religiosos asisten a la ceremonia de clausura del Encuentro Internacional de Diálogo y Oración por la Paz de la Comunidad de Sant'Egidio en el Coliseo, en Roma, Italia, el 28 de octubre de 2025.
El Papa León XIV (C) y otros líderes religiosos asisten a la ceremonia de clausura del Encuentro Internacional de Diálogo y Oración por la Paz de la Comunidad de Sant'Egidio en el Coliseo, en Roma, Italia, el 28 de octubre de 2025. EFE
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A los pies del Arco de Constantino, que en el siglo IV alzó el Senado romano para conmemorar la victoria de ese emperador sobre Majencio en la batalla del Puente Milvio, el Papa ha comparecido junto a representantes de todas las religiones para ... lanzar un mensaje de paz. En el que ha sido el primer encuentro interreligioso de su pontificado, ante el representante del Patriarca de Moscú, rabinos de Israel o el ministro de asuntos religiosos de Indonesia, ha dicho que «la guerra nunca es santa, sólo la paz es santa, porque es lo que quiere Dios».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app